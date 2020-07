Tesla legt Quartalsbericht vor: Liefert Musk weiter schwarze Zahlen?

PALO ALTO (dpa-AFX) - An der Börse ist der Elektroauto-Pionier Tesla in diesem Jahr der Überflieger schlechthin, mit Spannung wird nun der nächste Geschäftsbericht der Firma von Tech-Milliardär Elon Musk erwartet. Am Mittwoch nach US-Börsenschluss (22.00 Uhr MESZ) will Tesla seine Ergebnisse für das abgelaufene zweite Quartal vorlegen.

Vor allem brennt den Anlegern unter den Nägeln, ob das Unternehmen nach drei Vierteljahren mit schwarzen Zahlen in Folge erneut einen Gewinn abliefert und damit seine bislang längste Strecke der Profitabilität ausbaut. Dass sich Tesla in der Corona-Krise besser als die meiste Konkurrenz schlägt, haben starke Auslieferungszahlen bereits gezeigt./hbr/DP/nas