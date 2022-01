Tesla liefert im vierten Quartal soviele Fahrzeuge aus wie noch nie

AUSTIN (dpa-AFX) - Der US-Elektrobauer Tesla hat im vierten Quartal mehr Fahrzeuge ausgeliefert als Experten erwartet hatten. Es seien 308 600 Stück an Kunden übergeben worden, teilte der Konzern am Sonntag mit. Das ist ein Rekordwert. Analysten hatten nur mit 263 000 Fahrzeugen gerechnet. Im Gesamtjahr kommt Tesla damit auf mehr als 936 000 Verkäufe, ein Plus von 87 Prozent im Vergleich zu 2020./he