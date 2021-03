Tesla Long: 43 Prozent-Chance

Im Jahr 2030 soll der Elektroanteil bei VW-Neuwagen in Europa 70 Prozent ausmachen, Auch bei vielen anderen Autoherstellern geht es mit den Zahlen ihrer E-Autos steil nach oben. Firmen wie Volvo oder Jaguar kündigen gar an, dass sie nach 2030 überhaupt keine Verbrenner mehr produzieren wollen. Die Elektrowelle rollt und wird nicht mehr zu stoppen sein. Tesla bekommt also Konkurrenz. Dem von Elon Musk geleitete Konzern wird aber zugetraut, die Marktführerschaft einige Zeit halten zu können. Teslas Aktien sind im vergangenen Jahr um rund 700 Prozent gestiegen, Musks Konzern ist am Kapitalmarkt der mit weitem Abstand wertvollste Autobauer weltweit.

Zuletzt ging es allerdings wieder bergab. In den Monaten Februar und März gab der Kurs in der Spitze rund 40 Prozent ab, sodass der MACD-Indikator in den überverkauften Bereich abrutschte. Als Reaktion hievten die Marktteilnehmer den Wert wieder nach oben, sodass die Hälfte des Verlustes wieder egalisiert wurde. Der seit März 2020 andauernde Aufwärtstrend ist seit Mitte Februar 2021 aber Geschichte, der MACD liefert allerdings ein Kaufsignal. Die Überwindung des Widerstandes bei 703,12 US-Dollar ist nur eine Frage von wenigen Tagen. Im Bereich um das Level von 546,64 US-Dollar wurde der aktuelle Sell Off gestoppt und liefert eine wichtige Supportzone, die auch in weiterer Folge so schnell nicht unterschritten werden sollte. Zu bedenken gilt es jedoch, dass die Entwicklung des KGVs grenzwertig ist. Das erwartete KGV 2023 liegt aktuell bei 109 und baut auf eine veritable Gewinnsteigerung auf. Wertpapiere mit solch hohem eingepreisten Wachstum sind anfälliger für starke Kurseinbrüche.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 703,12 // 893,44 US-Dollar Unterstützungen: 546,64 // 452,59 US-Dollar

Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie von Tesla bis auf 820,00 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN HR2A5F) überproportional davon profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 77 Prozent und dem Ziel bei 820 Euro (19,26 Euro beim Optionsschein) bis zum 14.04.2021 ist eine Rendite von rund 43 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 598 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 36 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,18 zu 1, wenn bei 598 US-Dollar (8,53 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order eingezogen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: HR2A5F Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 13,64 - 13,69 Euro Emittent: UniCredit Basispreis: 750,00 US-Dollar Basiswert: Tesla Inc. akt. Kurs Basiswert: 693,73 US-Dollar Laufzeit: 15.12.2021 Kursziel: 19,26 Euro Omega: 2,49 Kurschance: + 43 Prozent Quelle: UniCredit

