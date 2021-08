Tesla Long: 79 Prozent Chance!

Am 26. Juli hat Tesla die Finanzergebnisse für Q2 2021 vorgestellt. Der Elektroautohersteller erzielte in diesem Quartal einen Rekordumsatz in Höhe von 11,96 Milliarden US-Dollar. Zuvor schätzten Analysten den Umsatz von Tesla im Q2 2021 auf knapp elf Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresvergleich steigerte sich Tesla damit um rund 98 Prozent. Dabei vermeldete das US-Unternehmen die höchste Fahrzeugproduktion und -auslieferung in der Konzerngeschichte. So brachte das Unternehmen über 200.000 Fahrzeuge auf die Straße. Dem Bericht zum Q2 vom 26. Juli 2021 zufolge belief sich der Nettogewinn von Tesla auf 1,14 Milliarden US-Dollar. Daraus resultiert eine Umsatzrendite von knapp elf Prozent, was einen Rekordwert in der Geschichte des Unternehmens darstellt.

Nach dem steilen Aufwärtstrend ab Oktober 2019 bis Anfang Januar 2021 hat der Kursverlauf der Tesla-Aktie eine Konsolidierung ausgebildet. Als Supportbereich dieser Konsolidierung hat sich eindeutig die Marke 546,64 US-Dollar herauskristallisiert, von der es aktuell mit großen Schritten in Richtung Widerstand bei 703,12 US-Dollar gegangen ist. Seit Ende Juni 2021 hatte das Papier Mühe, den Widerstandsbereich von 703,12 US-Dollar zu überwinden, dennoch besteht Momentum in Richtung All Time High bei 893,44 US-Dollar. Doch sollte man im Hinterkopf behalten, dass Tesla immer stärkerer Konkurrenz von anderen Autoherstellern ausgesetzt ist. Noch ist Tesla den Konkurrenten technisch voraus, langfristig sollte aber der bekannte Shortseller Michael Burry jedoch recht behalten. Fundamental hat das Tesla-Papier mit einem erwarteten KGV 2023 von 91 laut Burrys Einschätzung ein hohes Niveau erreicht. Mittelfristig sollte sich der Kurs zumindest in Richtung 893,44 US-Dollar bewegen und einer Long-Strategie Aufwind verleihen.

Tesla Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 703,12 // 893,44 US-Dollar Unterstützungen: 546,64 // 452,59 US-Dollar

Fazit

Die Käufer der Tesla-Aktie sind wieder aufgewacht und haben das Papier ausgehend vom Supportbereich bei 546,64 US-Dollar weit nach oben gehievt. Zu den Käufern könnten sich auch Leerverkäufer gesellen, die vom aktuellen Kursanstieg überrascht worden sind. Diese Volatilität ist dem hohen erwarteten KGV und der am Horizont aufziehenden Konkurrenz geschuldet. Noch hat der Elektroautopionier einen technologischen Vorsprung und kann das erwartete Wachstum erfüllen.

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie von Tesla bis auf 850,00 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JJ3169) überproportional mit einem Omega von 3,88 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 53 % und dem Ziel bei 850,00 US-Dollar (1,29 Euro beim Optionsschein) bis zum 06.10.2021 ist eine Rendite von rund 79 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 620,40 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 55 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,43 zu 1, wenn bei 620,40 US-Dollar (0,32 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order eingezogen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: JJ3169 Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,72 - 0,73 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 780,00 US-Dollar Basiswert: Tesla Inc. akt. Kurs Basiswert: 699,10 US-Dollar Laufzeit: 17.03.2022 Kursziel: 1,29 Euro Omega: 3,88 Kurschance: + 79 Prozent Quelle: JP Morgan

Tradings Update: Alphabet

Die am 01. Juni.2021 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN KE60XK auf eine steigende Aktie von Alphabet zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Call Optionsschein schloss am 6. August zum Geldkurs von 5,79 Euro und lag mit 53 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs beim Derivat auf 5,10 Euro nachziehen.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.