Tesla mit weiterem Rekordhoch - Goldman: Profiteur von Bidens Klimaplan

NEW YORK (dpa-AFX) - In dem für Technologiewerte aktuell günstigen Marktumfeld haben die Aktien von Tesla am Donnerstag ihre Rekordjagd wieder aufgenommen. Die Papiere des Elektroautobauers setzten sich zuletzt mit einem Plus von rund sechs Prozent auf 1989,52 US-Dollar an die Spitze des Tech-Index Nasdaq 100 .

Analyst Mark Delaney von der US-Investmentbank Goldman Sachs schrieb in einer Studie, dass der zwei Billionen Dollar schwere Klimaplan des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden generell Anreize für eine stärkere Nutzung von Elektroautos liefere. Tesla wäre unter den von Delaney beobachteten Autobauern der größte Profiteur einer solchen Entwicklung und könnte dadurch seinen Gewinn je Aktie im Jahr 2022 deutlich steigern./la/he

Foto: Daniel Fung / Shutterstock.com