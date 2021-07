TESLA - Mittelfristig entscheidende Lage!

Beeindruckend. Mittelfristiger Chart der Aktie anbei: Ich habe alle Indikatoren und Chartinstrumente ausgeblendet, außer besagter mittelfristiger (rot gestrichelt dargestellter) Abwärtstrendlinie, die derzeit bei 675 USD als Barriere im Markt liegt. Es ist kein Zufall, dass das Kursgeschehen seit mittlerweile 7 Handelstagen exakt in diesem Bereich oszilliert. Noch ist die Aktie aus charttechnischer Sicht kein Kauf! Steigt Tesla auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 700 USD an, aktiviert das ein Kaufsignal. Ebenso, wenn der Anstieg über 717 USD gelingen sollte. In diesem Falle entsteht ein mittelfristiges Kaufsignal mit Projektionsziel 900 USD. Die Preismarken bei 700 und 717 USD sind maßgeblich. Gelingt es, diese nach oben zu passieren, rastet das Kaufsignal ein.

Tesla Inc.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)