Tesla: Musterausbruch aus Seitwärtsspanne

Bis Juni des Jahres 2017 herrschte in der Tesla-Aktie Goldgräberstimmung, das Wertpapier folgte einem intakten Aufwärtstrend und konnte in den Bereich von 389,00 US-Dollar zulegen. Nur wenig später stellte sich jedoch besagte Seitwärtskonsolidierung ein, die bis Mitte 2019 anhielt und den Wert dabei abermals in den Bereich von 176,99 US-Dollar und somit ein wichtiges Unterstützungsniveau aus 2016 abwärts führte. Die hierdurch etablierte Handelsspanne wurde in den folgenden Monaten weiter umgesetzt, ab Sommer dieses Jahres kamen jedoch ungewöhnliche und vor allem dynamische Kursgewinne auf, die bis Anfang dieser Woche direkt wieder an das Widerstandsniveau um 389,61 US-Dollar aufwärts reichten. Im Mittwochshandel schoss die Aktie schließlich aus ihrer bisherigen Seitwärtsspanne heraus, womit sich auf mittelfristiger Basis nun ein klares Kaufsignal andeutet und entsprechende Handelsgelegenheiten auf der Oberseite eröffnet.

Wochenschlusskurs entscheidend

Die Auflösung der mehr als 30-monatigen Handelsspanne hat mittel- bis langfristige Auswirkungen auf das Wertpapier, der Start in das neue Jahr 2020 dürfte von weiterem Erfolg gekrönt sein. Da das Wertpapier noch nie höher notiert hatte, kann lediglich eine Berechnung aus technischer Sicht mit mehr oder minder eindeutigen Kurszielen erfolgen. Hierzu bietet sich beispielsweise das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement bestens an. Daraus ergibt sich mittelfristig Aufwärtspotenzial in der Tesla-Aktie bis in den Bereich von 467,85 US-Dollar, vorausgesetzt das Wertpapier schafft einen erfolgreichen Wochen- bzw. Jahresabschluss oberhalb der wichtigen Hürde von 389,61 US-Dollar. Ein Wiedereintritt in die vorherige Handelsspanne würde hingegen Zweifel an dem Ausbruch aufkommen lassen, Rücksetzer zurück in den Bereich von zunächst 360,00 US-Dollar kämen dann auf Anleger zu, darunter müsste der 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 327,14 US-Dollar als weitere Unterstützung herhalten. Spätestens auf dem Niveau um 300,00 US-Dollar sollte der Wert wieder zur Oberseite kehrtmachen, damit nicht direkte Anschlussverkäufe auf 250,00 US-Dollar die Aktie weiter abwärts führen.

Tesla (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 406,85 // 416,54 // 420,00 // 429,17 // 436,80 // 443,61 US-Dollar Unterstützungen: 397,32 // 389,61 // 386,99 // 380,00 // 360,00 // 351,09 US-Dollar

Fazit

Die Chancen auf eine Fortsetzung bis zum 138,2 % Fibo und der Marke von 467,85 US-Dollar stehen bei einem nachhaltigen Ausbruch jetzt besonders gut. Dafür aber muss Tesla mindestens einen Wochenschlusskurs über dem Niveau von 389,61 US-Dollar schaffen. Hierfür können Anleger beispielsweise auf den Optionsschein Long auf Tesla WKN HX5ZWD zurückgreifen und überdurchschnittlich von einem weiteren Anstieg profitieren. Eine hierzu passende Verlustbegrenzung kann unter dem Niveau von 365,00 US-Dollar angesetzt werden. Im Schein ergeben sich dann folgende Handelsmarken, als Ziel das Niveau von 9,34 Euro, ein Stopp hingegen bei 0,09 Euro. Als Anlagehorizont sind jedoch gut und gerne einige Monate anzusetzen.

Strategie für steigende Kurse WKN: HX5ZWD Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 4,60 - 3,62 Euro Emittent: HVB/Uni Credit Basispreis: 510,00 US-Dollar Basiswert: Tesla akt. Kurs Basiswert: 404,04 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 9,34 Euro Omega: 3,99 Kurschance: + 158 Prozent Börse Fankfurt

