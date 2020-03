TESLA - Nach wie vor wilde Sprünge

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 635,148 $ (NASDAQ)

Die Tesla-Aktie war zu Beginn des Jahres beinahe in aller Munde. Denn die Aktie legte eine mehr als beeindruckende Rally hin. Ausgangspunkt dieser Rally war das Tief vom 04. Juni 2019 bei 176,99 USD. Anfangs lief die Rally noch relativ moderat ab. Aber mit dem Ausbruch über 266,07 USD kam am 24. Oktober richtig Schwung in die Rally. Gerade in der Endphase der Rally warne die Sprünge sehr groß. Am 03. Und 04. Februar notierte die Aktie teilweise 20 % im Plus. Am 04. Februar 2020 erreichte der Wert sein aktuelles Allzeithoch bei 968,99 USD. In den letzten Tagen vor dem Hoch und auch am Tag des Hochs kam es zu einer massiven Volumenexplosion.

Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie in einer Korrekturbewegung. Innerhalb dieser Bewegung gibt es weiterhin massive Kursbewegungen. Nachdem der Wert gestern mit einem Minus von fast 14 % der größte Verlierer im Nasdaq 100 gewesen ist, war er heute mit einem Anstieg von zeitweise knapp 7 % der größte Gewinner. Das bisherige Korrekturtief liegt bei 605,00 USD und stammt von gestern. Dabei fiel die Aktie in ein Aufwärtsgap vom 30. Januar 2020, das zwischen 589,80 USD und 618,00 USD liegt.

Weiter im Korrekturmodus?

Das Hoch aus dem Februar kann weiterhin als sog. Blow Off eingeordnet werden. Ein solcher Blow Off steht am Endpunkt einer starken Rally. Er ist das Gegenteil des viel bekannteren Sell Offs. Ei n solches Ereignis zieht im Normalfall eine lange und auch deutliche Korrektur nach sich. Erstes Korrekturziel ist hier die Marke bei 547,41 USD. Dort treffen in dieser Woche eine Horizontalunterstützung durch ein wichtiges Zwischenhoch und der Aufwärtstrend seit 03. Oktober 2019 aufeinander. Unterhalb dieser Marke läge vor allem bei 386,99 USD eine wichtige Korrekturmarke. Diese Marke hatte rund 2 ½ Jahre alle Rallyversuche eingebremst. Ein erstes Kaufsignal ergäbe sich im Falle eines Ausbruchs über den kurzfristigen Abwärtstrend bei aktuell 745,69 USD. Gelingt ein solcher Ausbruch, dann könnte es zu einem Anstieg in Richtung des Allzeithochs kommen.

Tesla Inc. - Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)