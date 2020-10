Tesla: Neue Batterie für Preissenkung in China verantwortlich? – Aktie vorbörslich gefragt

China ist der wichtigste Markt für E-Flitzer und hier gilt es zu punkten. Nachdem im Reich der Mitte die Förderung von elektrischen PKW Mitte des Jahres verlängert wurde, setzt Tesla noch eins oben drauf und senkt die Preise. Der kalifornische Autobauer hängt das zwar nicht an die große Glocke, allerdings spuckt der Konfigurator seit heute andere Preise für das Model 3 auf dem chinesischen Markt aus.

Preis und Reichweite jetzt anders

Pünktlich zum Start des Mondfestes – einem der wichtigsten Feiertage in der Volksrepublik – hat Tesla den Preis nach unten gefahren. Am Donnerstagmorgen veränderte sich aber nicht nur die Preisangabe für das Model 3, sondern auch die Reichweite für die kleinste Variante des E-Flitzers aus der chinesischen Gigafactory. Bislang kostet das Fahrzeug umgerechnet 36.700 Euro. Seit heute sind es nur noch 33.800 Euro. Als kleines Bonbon zur Preissenkung nahm die Reichweite leicht zu auf 468 Kilometer. Experten gehen davon aus, dass die Veränderung der Daten auf eine neue Batterie im Model 3 zurückzuführen ist.

Werbung Knock-Outs zur Tesla Aktie Kurserwartung Tesla-Aktie wird steigen Tesla-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Neue Batterie – neuer Preis

Experten gehen davon aus, dass Tesla im chinesischen Model 3 die Batterien des neuen Partner CATL auf LFP-Basis nutzt. LFP-Zellen haben zwar eine zwar geringere Energiedichte als die sonst bei Tesla üblichen NCA-Zellen, sind dafür aber billiger, einfacher zu Akkupacks zu integrieren und kommen ohne seltene Mineralien aus. Bislang verwendete Tesla NMC-Zellen von LG Chem, die deutlich teurer sind. Ob der Musk-Konzern tatsächlich die Batterien gewechselt hat, ist allerdings weiterhin nur eine Vermutung. Tesla selbst hat sich noch nicht zu der Preissenkung geäußert.

Größeres Model 3 ebenfalls günstiger zu haben

Zeitgleich haben die Kalifornier auch den Preis für das Model 3 mit größerem Akku und Allrad-Antrieb gesenkt. Rund 10 Prozent ist der E-Flitzer jetzt günstiger zu haben für umgerechnet etwa 39.000 Euro. Da sich die Reichweite allerdings bei dem Auto nicht verändert hat, dürfte hier weiterhin die Zellen von LG Chem verwendet worden sein. Laut dem Tesla-Konfigurator sollen beide Autos innerhalb von 4 Wochen lieferbar sein.

Günstigster Preis weltweit

Durch die Preis-Senkungen im Reich der Mitte dürften Elektroautos von Tesla nirgendwo auf der Welt günstiger zu haben sein. In den USA kostet das kleinste Model 3 aktuell umgerechnet rund 32.400 Euro, mit der Einschränkung, dass noch die Verkaufssteuer des jeweiligen Bundesstaates oben drauf kommt.

Die wohl neue Batterie-Variante des Model 3 könnte die Preise für das Auto auch in Europa senken. Erst kürzlich hatte Musk angedeutet auch E-Flitzer aus China zu exportieren. Sollte das der Fall sein, dann könnte das Model 3 auch in Europa neue Kunden anlocken. Die Anleger nehmen die Preissenkung heute jedenfalls mit Freude zur Kenntnis. Die Aktie steigt im vorbörslichen Handel um mehr als 2 Prozent an.

onvista Mahlzeit: Moderna wird wohl dieses Jahr keinen Corona-Impfstoff herstellen

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

Von Markus Weingran

Foto: Ivan Marc / Shutterstock.com