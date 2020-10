Tesla - noch nie so lange so profitabel!

Noch nie war das Unternehmen so lange so profitabel... Die Entwicklung auch abzulesen am Aktienkurs: Gut 400 Prozent seit Jahresbeginn! Ein Ziel hat Tesla aber noch für dieses Jahr. Antje Erhard berichtet von der Frankfurter Börse.

Zugehörige Wertpapiere: US88160R1014