Tesla Short: 52 Prozent Chance!

Die hohe Bewertung von Tesla ist den Kritikern schon lange ein Dorn im Auge. Der Konzern ist mit 1,2 Billionen Dollar höher bewertet als die nach Börsenwert neun folgenden Autohersteller zusammen. Prinzipiell glauben die Aktionäre, dass Tesla eines Tages mehr verdienen wird als Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW und fünf weitere Autobauer in Summe. Dabei bekommt Tesla in allen Absatzmärkten immer mehr Konkurrenz. Die Traditionskonzerne General Motors und Ford haben die Elektrifizierung zwar mit einiger Verspätung entdeckt. Aber sie setzen jetzt massiv auf die Umstellung. Weiters hat der Aktienkurs bereits in den vergangenen zwei Jahren gemessen vom Sell Off Mitte März 2020 um 1580 Prozent zugelegt. Die große und treue Fangemeinde unter den Aktionären könnte aber kurzfristig für weiter steigende Kurse sorgen, mittelfristig ist aber sehr viel an zukünftigem Wachstum eingepreist.

Zum Chart

Nach dem steilen Aufwärtstrend ab Oktober 2019 bis Anfang Januar 2021 bildete der Kursverlauf der Tesla-Aktie eine Konsolidierung bis Mai 2021 aus. Im Juni 2021 scheint die Konsolidierung am Niveau von 546,64 US-Dollar abgeschlossen und der Kurs ist entlang einer exponentiellen Aufwärtsentwicklung in Richtung All Time High am Level von 1243,49 US-Dollar unterwegs. Der Widerstand bei 885,84 US-Dollar wurde schließlich Ende Oktober überwunden und fungiert aktuell als Kernunterstützung. Kurzfristig ist das für einen Autobauer gehandelte KGV 2021 von knapp 240 durch die aktuelle exponentielle Output-Steigerung irgendwie zu rechtfertigen. Bei einem geschätzten Gewinnwachstum von jährlich 37 Prozent weist das erwartete KGV 2024 aktuell immer noch mehr als 90 aus. Mittelfristig sollte aber die etablierte Autoindustrie den technischen Rückstand aufholen und der bekannte US-Shortseller Michael Burry Recht behalten. Auch wenn der Kurs nur zur nächsten Unterstützung bei 885,84 US-Dollar zurückfällt, ist im Derivat eine Kurssteigerung von 98 Prozent möglich.

Tesla, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1207,66 // 1316,01 US-Dollar Unterstützungen: 885,84 // 732,33 US-Dollar

Fazit

All jene Marktakteure, die eine Marktkapitalisierung bei Tesla von über einer Billion Euro und ein erwartetes KGV 2024 von aktuell 90 als extreme Übertreibung empfinden, sollten sich für die mittlere Frist auf der Short-Seite positionieren. Aktuell kann Elon Musk mit exponentiell steigendem Output beeindrucken, die Marktkapitalisierung ist aber in Anbetracht der wachsenden Konkurrenz aus Sicht vieler Analysten aber weit überzogen.

Mit einem Open End Turbo Short auf Tesla (WKN UH32MN) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs erwarten, überproportional durch einen Hebel von 5,03 profitieren. Das Ziel sei bei 980,01 US-Dollar angenommen (2,78 Euro beim Turbo). Der Abstand zur Knock Out-Barriere beträgt dabei 19 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 1150,01 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,28 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,73 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: UH32MN Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,90 - 1,91 Euro Emittent: UBS Basispreis: 1 294,29 US-Dollar Basiswert: Tesla Inc. KO-Schwelle: 1 294,29 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1096,91 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 2,78 Euro Hebel: 5,03 Kurschance: + 52 Prozent Quelle: UBS

