TESLA - Shorten bis der Arzt kommt?

Der Tesla-Chart hatte in den vergangenen drei Handelstagen alles, was man für eine extreme Übertreibung auf der Longseite braucht. Die tägliche Schwankungsbreite lag weit über dem Durchschnitt, genauso wie das Handelsvolumen. Genauso sehen exzessive Bewegungen aus, die meist mit einem Knall enden. Diesen Knall haben wir gestern gesehen, als die Aktie über 17 % bis zum Schlusskurs bei 734,70 USD nachgab. Ausgehend vom Allzeithoch bei 968,99 USD betrugen die Verluste sogar fast 25 %. Schlagen die Verkäufer auch heute wieder kräftig zu?

Es kommt immer anders als man denkt, oder?

Grundlegend sind exzessive Rallys keine leichte Angelegenheit. Was man mit absoluter Sicherheit sagen kann, ist, dass diese meist in einem Knall enden. Genau diesen Knall haben wir gestern in Tesla gesehen. „Ein Knall“ steht jedoch nicht automatisch dafür, dass die Kurse massiv über Tage und Wochen fallen müssen. Man schaue diesbezüglich nur auf das gestrige Handelsvolumen. Dieses war so hoch, da dürften bereits viele Trader ausgestiegen sein. Zudem wird man sich jetzt genau überlegen, was das Unternehmen auch mit Blick auf die Zukunftsaussichten tatsächlich wert sein wird. In Kombination damit, wie viele long positionierte Trader jetzt noch in Panik geraten, wird dann auch die weitere Entwicklung aussehen. Hier kann es sowohl zu einer Konsolidierung auf hohem Niveau unter größeren Schwankungen, aber eben auch zu einem starken Kurseinbruch kommen.

Bezüglich letzteres hätten wir beispielsweise noch Gaps um 655 USD bzw. 600 USD zu schließen. Damit wäre man aber beispielsweise auch schon wieder in einem Preisbereich angekommen, der zuletzt als normales Umfeld anzusehen war. Ohne Zweifel war der Aufwärtstrend Ende Januar bei Preisen um 600 USD dynamisch, aber eben nicht übertrieben exzessiv. Ein Rückfall auf dieses Niveau könnte es tatsächlich schon wieder gewesen sein.

Wer will, kann zocken!

Unabhängig von der tatsächlichen weiteren Entwicklung dürfte eines klar sein: Tesla ist momentan hochgradig spekulativ. Auf der falschen Seite unterwegs zu sein, kann gleich doppelt teuer werden. Zum einen ist die Volatilität sehr hoch, wodurch Verluste schnell groß werden können. Parallel dazu wird man aber früher oder später zu einer normalen Volatilität zurückkehren und dann fällt es umso schwerer, die potentiellen Verluste aus der volatilen Phase wieder auszugleichen. Wer gerne zockt, dürfte sich in Tesla momentan extrem wohl fühlen. Persönlich bin ich jedoch kein Freund von solchen Taktiken. Mich erinnert dies mehr an ein Casino, als an strategisches Trading. Ich halte Pfeile in einem solchen Umfeld für trügerisch.

Tesla Inc. Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)

Foto: Daniel Fung / Shutterstock.com