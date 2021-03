TESLA - Starkes Comeback der Bullen! Aktienkurs explodiert um 20%

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 674,410 $ (NASDAQ)

Im vergangenen Jahr wollte jeder Anleger eine Tesla-Aktie im Depot haben. Das Thema Elektromobilität wurde an der Börse stark gespielt und sorgte in Tesla für Gewinne von weit mehr als 1000 %. Im Januar und Februar diesen Jahres schlug die Stimmung jedoch um. Gewinnmitnahmen setzten ein, die sich Ende Februar beschleunigten und so zu einem Kurssturz geführt haben.

Gestern meldeten sich die Bullen jedoch mit einem Paukenschlag zurück. Fast 20 % konnte Tesla zulegen. Hier fiel eine technische Reaktion mit neuen Nachrichten aus dem Sektor zusammen. Gute Absatzzahlen aus China sorgen für neues Kaufinteresse. Tesla verkaufte im Februar 18.318 Autos vom Typ Model 3 und Model Y. Eine solche Nachricht in der Nähe einer mittelfristigen Unterstützungszone um 500 USD kann schon einmal für Kursgewinne sorgen. Mit fast 20 % schießt die Aktie gestern aber „den Vogel ab“ und erlebt einen der stärksten Tage seit Anfang 2020.

Wie geht es weiter?

Ganz unvermittelt kamen die aktuellen Gewinne nicht. Bereits am Montag verwies ich auf die Möglichkeit einer Erholungsbewegung und der Chance, den Bullenmarkt wieder aufzunehmen. Ob mit den gestrigen Kursgewinnen der Startschuss für eine neue Kaufwelle gefallen ist, bleibt aber noch abzuwarten. Es ist nicht gänzlich ausgeschlossen, dass dies nur ein Vorgeschmack gewesen ist, dem zunächst noch einmal ein kurzfristig neues Tief folgt, um den angesprochenen Supportbereich um 500 USD zu testen. Dies sollte man im Hinterkopf behalten, auch wenn das Chartbild nach den gestrigen Kursgewinne natürlich wieder spürbar besser aussieht. An der grundlegenden Möglichkeit sich in den nächsten Wochen zu stabilisieren und noch einmal einen Angriff auf das Allzeithoch zu starten, wird jedoch festgehalten.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

Tesla Inc.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)