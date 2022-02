TESLA - Was ist der massive Anstieg am Abwärtsziel wert?

Einem Doppeltop bei 1.243 USD folgte bei den Anteilen des Elektroautobauers Tesla eine massive Abwärtstrendphase, die zunächst bis Ende Januar an das alte Rekordhoch bei 780 USD reichte. Die daraufhin einsetzende Erholung wurde wie in der letzten Analyse vom 11. Februar skizziert frühzeitig mit dem Bruch der 850-USD-Marke gestoppt und die Aktie an das Abwärtsziel bei 700 USD abverkauft.

Nahe Unterstützungen dürfen nicht gebrochen werden

Hier war gestern also eine exorbitante, in der Spitze 17 % Zugewinn umfassende Aufholjagd gestartet, die sich heute im frühen Handel mit einem neuen Hoch bei 819 USD kurz fortsetzte. Mit diesem Anstieg wurde auch die frühere Supportmarke bei 780 USD wieder zurückerobert. Gleichzeitig ist aber die untergeordnete Abwärtstrendstrecke seit dem Hoch bei 926 USD vom 16. Februar weiterhin intakt und auch das Verkaufssignal weiter aktiv, das der Bruch der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie Mitte Februar ausgelöst hatte.

Daher ist zu beachten: Auch wenn es nach diesem enormen Konter kaum vorstellbar scheint, sollten die Bullen schon an der 780-USD-Marke höchst vorsichtig agieren. Denn unter der Marke wäre schon der zweite Teil der gestrigen Erholung neutralisiert und mit Abgaben bis 745 - 750 USD zu rechnen. Darunter wäre der ganze Konter gestoppt und wieder mit einem Einbruch bis 700 USD zu rechnen. Und selbst Verluste bis 680 und 648 USD wären als Reaktion auf diese Bullenfalle möglich.

Weiteres Erholungspotenzial über 819 USD

Bleibt die Aktie dagegen über 750 USD, könnte das heutige Hoch bei 819 USD nochmals erreicht werden. Gelingt ein nachhaltiger Anstieg, könnte die Erholung direkt bis 850 - 870 USD fortgesetzt werden. Darüber wäre die 900-USD-Marke das Ziel.

Charttechnisches Fazit: Trotz des gestrigen Konters dürften sich die Käufer bei der Tesla-Aktie keinen Fehltritt erlauben. Schon unter 780 USD steigt die Gefahr der Fortsetzung des Abwärtstrends enorm. Für eine Fortsetzung der Erholung in Richtung 870 USD muss zudem das heutige Tageshoch überwunden werden, ohne dass das Unterstützungsniveau zuvor unterschritten wird.

Tesla Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)