TESLA - Was ist hier los ? Butter bei die Fische!

Es profitieren aber auch Unternehmen, die stark im digitalen und Online Bereich aktiv sind: Zoom, das Videokonferenzen ermöglicht. Teamviewer, das Fernwartung, Videokonferenzen, Filesharing, etc. anbietet. Microsoft, das mit Skype ebenfalls als Kommunikationskanal verwendet wird. Es profitiert alles, was nicht mit größeren Menschenansammlungen während des Herstellungsprozesses oder während des Handels verbunden ist. Auch Tesla profitiert, da es den Onlineverkauf schon länger großschreibt.

Nach dem steilen Ausbruch über die zentrale charttechnische Hürde bei 390 und den Übergang in einen Shortsqueeze, fiel der Kurs auf die 390er Preismarke zurück, um an dieser seit einigen Wochen dynamisch nach oben abzuprallen. Oberhalb von 390 USD ist ein bizarres Kursmuster entstanden, das derzeit absolut noch nicht lesbar ist. Bei 807 - 840 USD liegt allerdings eine Kreuzwiderstandszone im Markt, an der der Kurs erstmal wieder nach unten abprallen dürfte. S. dünner grauer Prognosepfeil. Im Bereich von 807 - 840 USD ist Tesla gedeckelt.

