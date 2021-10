TESLA - Wie werden die Zahlen aufgenommen?

Tesla übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,86 USD die Analystenschätzungen von 1,58 USD. Der Umsatz liegt mit 13,76 Mrd. USD über den Erwartungen von 13,62 Mrd. USD.

Die Zahl der installierten Solaranlagen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 46 %, die Gesamtproduktion um 64 % und die Auslieferungen um 73 %. Das Unternehmen will die Auslieferungen jährlich um 50 % steigern.

RBC erhöht Kursziel für Tesla von $755 auf $800. Sector Perform.

Die Tesla-Aktie markierte am 25. Januar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 900,40 USD. Danach fiel der Wert zweimal auf die Unterstützung bei 545,00 USD zurück. Seit dem zweiten Test im Mai 2021 befindet sich die Aktie wieder in einer Aufwärtsbewegung, die zuletzt sogar an Fahrt gewann. Am Dienstag notierte der Wert im Hoch bei 877,95 USD. Seitdem gibt die Aktie leicht nach.

Die erste Reaktion auf die aktuellen Zahlen fällt leicht negativ aus. Die Aktie schloss gestern bei 865,80 USD und wird aktuell von der Citi bei 853,72 USD getaxt.

Erst einmal Konsolidierung?

Die Tesla-Aktie könnte nach den aktuellen Zahlen zu einer Konsolidierung ansetzen. Diese könnte zu Abgaben in Richtung 843,21 USD führen, womit das Aufwärtsgap vom Montag geschlossen werden würde. Sollte die Aktie stabil unter diese Marke abfallen, dann wären weitere Abgaben in Richtung 780,10 oder sogar 764,45 USD möglich, ohne dass die Aufwärtsbewegung seit Mai gefährdet wäre.

Ein Ausbruch auf ein neues Allzeithoch würde dem Wert weiteren Auftrieb verleihen. In diesem Fall könnte es zu weiteren Kursgewinnen in Richtung 1.058 USD kommen. Dieses Ziel wäre auch nach einer Konsolidierung bis zu den genannten Marken erreichbar.

Fazit: Kurzfristig ist mit eine Konsolidierung zu rechnen. Diese wird aber vermutlich den übergeordneten Aufwärtstrend nicht gefährden.

