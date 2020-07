TESLA - Wohin führt die Rally noch?

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 1.500,840 $ (NASDAQ)

Mit dem Ausbruch über das bisherige Allzeithoch bei 389,61 USD startete bei den Aktien von Tesla im Dezember 2019 eine massive Aufwärtsbewegung, die bis Anfang Februar auf 968,99 USD führte. Auf diesem Niveau blieben Anschlusskäufe jedoch aus und der Anstieg sackte in sich zusammen. In Folge der allgemeinen Marktschwäche brachen auch die Aktien von Tesla bis an die alte Rekordmarke ein, ehe Mitte März ein weiterer Kaufimpuls einsetzte.

Dieser stellte alle bisher dagewesenen Kursanstiege des Autobauers in den Schatten und trieb den Wert binnen weniger Tage über das frische Rekordhoch. Zuletzt erreichten die Aktien einen neuen Höchststand von 1.795 USD, ehe es Mitte Juli zu einer verhältnismäßig deutlichen Korrektur kam.

Korrektur sollte trotz allem zeitnah enden

Der imposante Höhenflug der Aktien von Tesla ist mit dem Rücksetzer der letzten Tage noch nicht gestoppt. Doch eine deutliche Ausweitung der Gegenbewegung ist zu erwarten. Zunächst könnte es jetzt bei einem Rückfall unter das Zwischentief bei 1.460 USD zu Abgaben bis 1.311 USD kommen, ehe der Wert dort bereits zu einem weiteren bullischen Impuls ansetzen könnte. Aber auch ein Abtauchen in den Aufwärtstrendkanal der Vorwochen und damit eine Korrektur bis 1.175 USD wäre derzeit möglich, ohne den Aufwärtstrend komplett zu stoppen. Allerdings wäre die Aufwärtsdynamik in diesem Fall erheblich zurückgegangen.

Von diesen Marken aus könnte sich die Hausse dennoch mittelfristig fortsetzen und den Wert erneut über 1.590 USD und an das Rekordhoch bei 1.795 USD führen. Sollte es sogar zu einem Anstieg über die Marke kommen, wäre mit einer kurzen Ausdehnung der Kaufwelle bis 1.930 USD zu rechnen. Überschreitet der Kurs diese Marke wider Erwarten ebenfalls, hätten die Anteile von Tesla Potenzial bis 2.110 USD.

Sollte der Wert dagegen im Rahmen der laufenden Korrektur unter 1.170 USD einbrechen, wäre der jüngste Kaufimpuls neutralisiert. Damit könnte ein Ausverkauf bis 986,99 USD führen. Sollten die Bullen dort nicht eingreifen, wäre sogar ein Kurssturz bis 764,50 USD möglich.

Tesla Chartanalyse (Tageschart)

