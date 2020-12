Test-Programm für Einreisende nach Großbritannien steht in der Kritik

LONDON (dpa-AFX) - Ein neues Corona-Test-Programm für Einreisende nach Großbritannien steht bereits zu Beginn in der Kritik. Anbieter machten unter anderem eine Lawine an Anfragen sowie fehlende Testkapazitäten verantwortlich. Ein Unternehmen hat sich bereits wieder zurückgezogen. "Es ist ein chaotischer Start für ein System, das als Lösung für den Reiseverkehr galt", sagte der Chef des Reisebüros PC Agency, Paul Charles, am Dienstag der Nachrichtenagentur PA. "Es wurde monatelang geplant, aber fällt binnen Minuten zusammen."

Einreisende müssen sich für zehn Tage in Selbstisolation begeben. Seit Dienstag gilt jedoch eine Ausnahme: Wer nach fünf Tagen einen selbst bezahlten Corona-Test macht und ein negatives Ergebnis vorweist, darf schon früher die Quarantäne beenden. Für das vom Verkehrsministerium angekündigte Programm hatte die Regierung elf Testanbieter gewonnen. "Wir bieten internationalen Reisenden diese Möglichkeit an und arbeiten daran, mehr Anbieter zuzulassen", sagte ein Regierungssprecher./bvi/DP/eas