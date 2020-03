Testartikel

Disney-CEO Bob Iger hat überraschend früh seinen Posten abgegeben. Der langjährige CEO von Disney, unter dessen Führung das Unternehmen große Erfolge verzeichnen konnte und sehr wichtige Übernahmen (darunter Pixar und Marvel) getätigt hat, wird noch bis Ende 2021 eine wichtige Rolle im Unternehmen haben. Er wird bis dahin Executive Chairman sein, und sich auf die kreativen Bereiche des Unternehmens konzentrieren. Einerseits kommt diese Meldung plötzlich, auf der anderen Seite hatte der 69-Jährige schon lange angekündigt, dass er relativ bald den CEO-Posten abgeben und in den Ruhestand gehen will.

Als CEO übernimmt Bob Chapek, der bereits seit fast drei Jahrzehnten für Walt Disney arbeitet. Er hat bis zum Antritt als CEO Disneys wichtiges Segment Parks, Experiences and Products geleitet.

