Teva könnte im Opioid-Vergleich bis zu 3,6 Milliarden Dollar zahlen

Jerusalem (Reuters) - Der weltgrößte Generikakonzern Teva stellt sich auf milliardenschwere Zahlungen zur Beilegung der Opioid-Klagen ein.

Teva könnte für einen juristischen Vergleich nach eigenen Angaben vom Mittwoch zwischen 2,7 und 3,6 Milliarden Dollar in bar und in Medikamenten auf den Tisch legen. Das in Israel ansässige Unternehmen könnte die Summe verteilt über 15 Jahre begleichen. Der Baranteil dürfte 1,8 bis 2,4 Milliarden Dollar betragen. Teva-Chef Kare Schultz geht davon aus, dass ein Vergleich im nächsten Jahr zustandekommen dürfte. Die in New York notierten Teva-Aktien legten im US-Handel wegen übertroffener Gewinnerwartungen zwölf Prozent zu.

Zwischen 1999 und 2019 sind in den USA etwa 500.000 Menschen durch Opioid-Überdosen ums Leben gekommen. Die Pharmafirmen Teva, Johnson & Johnson, Endo und der AbbVie-Tochter Allergan sehen sich mit mehr als 3300 Klagen von Bundesstaaten, Landkreisen und Städten konfrontiert. Den Firmen wird vorgeworfen, die Suchtgefahren von Opioid-haltigen Schmerzmitteln heruntergespielt und für deren breiten Einsatz geworben zu haben.

Teva kämpfte Ende 2021 mit einem Umsatzrückgang im Kerngeschäft. Im vierten Quartal brach der Umsatz mit Nachahmermedikamenten um 25 Prozent auf 905 Millionen Dollar ein. Das Unternehmen profitierte aber von guten Geschäften in Nordamerika mit seinem Migränemittel Ajovy und dem Mittel Austedo zum Einsatz bei der Huntington-Krankheit und erzielte so einen höheren Gewinn als erwartet. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um 13 Prozent auf 77 Cent. Analysten hatten 73 Cent prognostiziert. Der Konzernumsatz sank indes um acht Prozent auf 4,1 Milliarden Dollar. Für 2022 erwartet Teva einen Umsatz von 15,6 bis 16,2 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,40 bis 2,60 Dollar, nach einem Umsatz von 15,9 Milliarden und einem Ergebnis je Aktie von 2,58 Dollar im vergangenen Jahr.