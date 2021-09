TEXAS INSTRUMENTS - Aktie bricht auf neues Allzeithoch aus

Texas Instruments Inc. - WKN: 852654 - ISIN: US8825081040 - Kurs: 200,650 $ ( Nasdaq

Die Aktie von Texas Instruments befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Am 05. April 2021 markierte die Aktie ein Allzeithoch bei 197,58 USD. Anschließend schwenkte sie in eine Seitwärtsbewegung ein und fiel dabei im Tief auf 175,00 USD zurück.

Am 15. September erreichte die Aktie ihr Rekordhoch. Sie scheiterte zunächst noch an diesem Hoch. Aber nach einem kleinen Rücksetzer kam es am Donnerstag zum Ausbruch über dieses Hoch. Am Freitag setzte sich die Aktie mit einer langen weißen Kerze nach oben ab.

Rally kann weitergehen

Das Chartbild der Aktie von Texas Instruments macht einen klar bullischen Eindruck. Der Ausbruch über auf das neue Allzeithoch stellt ein neues Kaufsignal dar. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen in Richtung 223 USD ansteigen. Sollte der Wert allerdings unter das Tief vom 20. September bei 189,76 USD abfallen, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall könnte es zu Abgaben in Richtung 182,50 und 175,00 USD kommen.

Fazit: Mit dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch hat sich die Aktie neues Aufwärtspotenzial eröffnet. Dieses kann sie in den nächsten Wochen ausschöpfen.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)