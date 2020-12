Texas ruft in Streit um Trumps Wahlniederlage Obersten Gerichtshof an

Washington (Reuters) - Der US-Bundesstaat Texas ruft im Streit um die Wahlniederlage von US-Präsident Donald Trump den Obersten Gerichtshof an.

Der republikanische Justizminister des Bundesstaats, Ken Paxton, wirft in der Klage den Bundesstaaten Georgia, Michigan, Pennsylvania und Wisconsin vor, das Wahl-Verfahren mitten in der Pandemie unrechtmäßig verändert zu haben. Insbesondere hätten die Behörden es nicht geschafft, Betrug bei der Briefwahl zu verhindern. Dadurch sei das Gewicht der rechtmäßig abgegebenen Stimmen geschmälert worden, hieß es am Dienstag.

In der Pandemie haben bei der Präsidentenwahl am 3. November so viele US-Amerikaner wie nie zuvor per Brief abgestimmt. In den Bundesstaaten haben die Behörden nach eigenen Angaben dabei keine Anzeichen für Betrug gefunden, der Auswirkungen auf den Wahlausgang hatte. Texas fordert nun, dass die insgesamt 62 Wahlmännerstimmen der vier Bundesstaaten nicht gezählt werden. Der Demokrat Joe Biden kommt auf 306 der Stimmen und liegt damit deutlich vor Trump mit 232.

Im Obersten Gerichtshof haben konservative Richter derzeit eine deutliche Mehrheit. Das Gericht ist aber nicht verpflichtet, den Fall anzunehmen und hat in der Vergangenheit erklärt, dass Fälle, die sich auf Rechtsstreitigkeiten zwischen den Bundesstaaten beziehen, nur sparsam vorgebracht werden sollen.