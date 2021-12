Thailands Silvester-Regeln: Lokale länger auf - Alkohol erlaubt

BANGKOK (dpa-AFX) - Gute Nachrichten für Touristen, die den Jahreswechsel in Thailand feiern wollen: Viele Lokale in dem südostasiatischen Urlaubsland dürfen in der Silvesternacht ausnahmsweise bis 1.00 Uhr öffnen und auch bis dahin auch Alkohol ausschenken. Wer Events mit mehr als 1000 Teilnehmern besucht, muss vollständig gegen das Coronavirus geimpft sein und einen negativen Corona-Schnelltest vorlegen, wie das Covid-Krisenzentrum am Montag bekanntgab.

Thailand empfängt seit Anfang November wieder vollständig geimpfte Touristen aus Dutzenden Ländern, darunter auch aus Deutschland. Im November hatte das Krisenzentrum aber angekündigt, die eigentlich für Dezember geplante Öffnung von Nachtclubs, Kneipen und Karaokebars bis mindestens Mitte Januar zu verschieben.

Allerdings sind viele Lokale gerade in der Hauptstadt Bangkok dennoch bereits geöffnet - jedoch schließen die meisten um 23.00 Uhr. In vielen Regionen ist der zeitweise verbotene Ausschank von Alkohol mittlerweile wieder erlaubt, jedoch nur zu bestimmten Zeiten, die je nach Provinz variieren.

Die Infektionszahlen in dem Land mit 70 Millionen Einwohnern sinken derweil weiter. Am Montag meldeten die Behörden 3398 Neuinfektionen und 23 Todesfälle in Verbindung mit Covid-19./cfn/DP/eas