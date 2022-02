Thales bringt neue IoT-Konnektivitätslösung mit verbesserter Zuverlässigkeit und Sicherheit für intelligente Geräte auf den Markt

Das neue Thales Cinterion ® ELS62-Modul und die dazugehörigen Services bieten verbesserte Sicherheit und Konnektivität für IoT-Geräte

ELS62-Modul und die dazugehörigen Services bieten verbesserte Sicherheit und Konnektivität für IoT-Geräte Die Lösung vereint die Expertise bei der Entwicklung industrieller IoT Module mit digitaler Sicherheit, um Geräte zu authentifizieren, Daten zu verschlüsseln und Netzwerkverbindungen zu verwalten

Intelligente Stromnetze, vernetzte Haushaltsgeräte und medizintechnische Geräte sind nur einige der sensiblen Bereiche, die von den zuverlässigen und sicheren Kommunikationsfunktionen des Thales ELS62 profitieren

Thales liefert innovative IoT-Technologie, die Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation unterstützt. Seit mehr als zwanzig Jahren vertrauen unsere Kunden – in einer Vielzahl von Branchen – den IoT-Lösungen von Thales, um ihre Geräte nahtlos zu verbinden und zu schützen. Die Einführung der ELS62-Serie folgt dem 360-Grad-Ansatz1 von Thales und ermöglicht kosteneffiziente IoT Lösungen, vereinfachtes Design und schnelle Markteinführung.

Die IoT-Branche verlangt eine hochstabile Konnektivität sowie standardmäßig sichere Geräte, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen und das Vertrauen der Nutzer zu gewinnen. Aus diesem Grund hat Thales eine Einzelantennenlösung entwickelt, die dem LTE-Cat.1bis-Standard2 entspricht und Herstellern von IoT-Geräten flexible Konnektivitätsoptionen und hohe Cybersicherheit bietet. Ihre optimierte Größe ermöglicht es, kleinere, aber leistungsstarke Objekte zu entwickeln, wie z. B. medizinische Wearables, intelligente Messgeräte, Hausalarmsysteme oder andere Geräte, die in kritischen Anwendungsfällen eingesetzt werden. Das ELS62-Modul verfügt über integrierte Sicherheitsfunktionen, die sowohl das Gerät als auch die Daten schützen, indem sie mit robuster Geräteauthentifizierung und Datenverschlüsselung einen zuverlässigen Schutz vor Cyberangriffen gewährleisten.

Darüber hinaus wird das Gerätemanagement dank der marktführenden Expertise von Thales bei der Remote-Aktivierung von Geräten und dem Konnektivitätsmanagement3 vereinfacht. Der Thales Fallback-Service mit 2G-Konnektivität maximiert die Netzwerkerreichbarkeit und verbessert die Servicequalität für den Nutzer. Dadurch entfallen Kosten – nicht nur bei der Installation, sondern während des gesamten Lebenszyklus des Geräts, da die Notwendigkeit einer physischen Wartung entfällt (was zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten führt).

„Robuste Sicherheit bildet den Kern des Geschäfts von EBS. Als Hersteller von intelligenten Sicherheitssystemen haben wir über drei Millionen Geräte im Einsatz. Unsere Kunden vertrauen darauf, dass EBS immer auf dem neuesten Stand der Sicherheitstechnik ist und sie und ihr Eigentum schützt. Diese Verantwortung nehmen wir sehr ernst, auch bei der Auswahl unserer Lieferanten. Mit dem Cinterion® ELS62 können wir uns auf die umfassende Sicherheitsexpertise von Thales verlassen und verfügen über ein hochmodernes Konnektivitätsmodul, das uns ermöglicht, neue Technologien zu erforschen, ohne Kompromisse beim Datenschutz einzugehen“, soPiotr Blaszczyk, Vorstandsmitglied – Director for Research, Development and Technical Support EBS Sp. z o. o.

„Sicherheit ist seit jeher integraler Bestandteil der DNA von Thales. Unser neues ELS62 bietet unsere wichtigen Sicherheitsfunktionen, die direkt auf dem Modul implementiert sind, wie etwa die bewährte Geräteidentität für ein sicheres Cloud-Interworking sowie tiefgreifende Penetrationstests gegen Sicherheitsbedrohungen. Das neue Thales Cinterion® ELS62 Cat.1 bis wird den Ambitionen von Geräteherstellern gerecht und unterstützt unsere Kunden bei der Entwicklung innovativer IoT-Dienste“, so Francis D'Souza, Head of IoT Strategy and Product Line Management bei Thales. „Die einzigartige Expertise von Thales bei der Entwicklung zuverlässiger, kompakter Konnektivitätslösungen in Kombination mit einem Security-by-Design-Ansatz befähigt unsere Kunden, eine Zukunft zu gestalten, der wir alle vertrauen können.“

1 Verbinden von Anlagen mit WLAN-Netzen und Cloud-Plattformen – Verwalten des langen Lebenszyklus von IoT-Lösungen – Sichern von Geräten und deren Daten

2 LTE Cat.1 bis ist ein neuer drahtloser Kommunikationsstandard, der eine vereinfachte Entwicklung von IoT-Geräten mit nur einer Antenne im Gegensatz zum aktuellen LTE Cat.1-Industriestandard mit zwei Antennen ermöglicht (https://www.thalesgroup.com/en/markets/digital-identity-and-security/iot/resources/innovation-technology/lte-cat1-bis)

3 Die Aktivierung der Konnektivität und holistische Sicherheitsfunktionen reduzieren die Gesamtbetriebskosten und stärken die Ausfallsicherheit von Einzelantennen-Designs.

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führendes High-Tech-Unternehmen, das in digitale und „Deep-Tech“-Innovationen – Konnektivität, Big Data, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und Quantencomputing – investiert, um eine Zukunft zu gewährleisten, der wir alle vertrauen können und die für die Entwicklung unserer Gesellschaften von entscheidender Bedeutung ist. Der Konzern bietet Lösungen, Dienstleistungen und Produkte an, die seinen Kunden – Unternehmen, Organisationen und Staaten – in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Transport sowie digitale Identität und Sicherheit helfen, ihre kritischen Aufgaben zu erfüllen, indem sie den Menschen in den Mittelpunkt aller Entscheidungsprozesse stellen.

Mit 81.000 Mitarbeitern in 68 Ländern erwirtschaftete Thales im Jahr 2020 einen Umsatz von 17 Milliarden Euro.

Thales, Media Relations Digital Identity and Security Vanessa Viala

+33 (0)6 07 34 00 34

vanessa.viala@thalesgroup.com