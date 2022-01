Thales-Report zeigt, dass fehlende Flexibilität bei der Softwarelizenzierung bei Anbietern Kosten verursacht

91 % der unabhängigen Software- und Geräteanbieter (ISVs und IDVs) verzeichnen Umsatzeinbußen aufgrund der begrenzten Flexibilität von Lizenzierungsmodellen und der Verwaltung von Berechtigungen.



91 % der unabhängigen Software- und Geräteanbieter (ISVs und IDVs) verzeichnen Umsatzeinbußen aufgrund der begrenzten Flexibilität von Lizenzierungsmodellen und der Verwaltung von Berechtigungen.

90 % der Software-Anbieter sind besorgt, dass ihre Produkte kompromittiert werden könnten.



90 % der Software-Anbieter sind besorgt, dass ihre Produkte kompromittiert werden könnten.

Fast drei Viertel (74 %) der Softwareanbieter erwarten eine Zunahme der Bereitstellung von Software as a Service (SaaS) über die Cloud.



Mehr als 90 % der unabhängigen Softwareanbieter und Anbieter intelligenter Geräte (ISVs und IDVs) entgehen Umsätze, da sie nicht die von den Kunden geforderten flexiblen Lizenzierungsmodelle anbieten, wie eine neue Studie von Thales zeigt. Mehr als die Hälfte dieser Anbieter (54 %) geben an, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass ihre Kunden flexiblere Lizenzmodelle verlangen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220112005066/de/

©Thales

Diese Untersuchung findet zu einem Zeitpunkt statt, zu dem sich die Landschaft der Softwarebereitstellung und des Berechtigungsmanagements verändert. Der Thales State of Software Monetization Report 2022, für den mehr als 400 ISVs und IDVs weltweit befragt wurden, hat ergeben, dass fast drei Viertel (74 %) der Softwareanbieter eine Zunahme der Bereitstellung von Software as a Service (SaaS) über die Cloud erwarten, während zwei Drittel (66 %) eine zunehmende Bereitstellung von Software in einer hybriden Form erwarten, die sowohl vor Ort als auch in der Cloud genutzt wird.

Die Anbieter nannten erhebliche Vorteile, die sich aus Ansätzen wie SaaS ergeben, wobei die verbesserte Benutzererfahrung (40 %) als wichtigster Faktor angesehen wurde, noch vor dem besseren Kundennutzen (34 %) und den erhöhten Umsatzmöglichkeiten (30 %). Der Vorstoß in Richtung eines digitalen Ansatzes geht jedoch einher mit erheblichen Herausforderungen für die Anbieter, wenn es um die Lizenzierung und Berechtigung ihrer Software geht. Ganze 40 % der Befragten geben an, dass sie Probleme bei der Lizenzierung ihrer Lösungen für mehrere Geräte haben, und ebenso viele berichten, dass sie mit unterschiedlichen Bereitstellungsumgebungen zu kämpfen haben. Mehr als ein Drittel (37 %) findet es schwierig, die wachsende Zahl von Anwendern zu unterstützen, die Remote arbeiten.

Compliance und unautorisierte Nutzung verursachen bei Anbietern Kosten

Zusätzlich zu diesen Herausforderungen könnten unautorisierte Nutzung und kompromittierte Software zu Umsatzverlusten bei Anbietern führen. ISVs und IDVs schätzten, dass mehr als ein Viertel ihrer Software im letzten Jahr nicht lizenziert war.

Nahezu alle befragten Anbieter (90 %) geben an, dass ihre Einnahmen durch Verletzungen von Lizenzvereinbarungen direkt beeinträchtigt werden, und sind besorgt, dass ihre Software gestohlen, manipuliert oder kopiert werden könnte.

„Es ist klar, dass Anbieter eine flexible Lizenzierung und Verwaltung von Berechtigungen anbieten müssen, um den unterschiedlichen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden“, sagt Jake Fox, Vice President, Software Monetization, Product Engineering & Services bei Thales. „Um der steigenden Nachfrage nach mehr Auswahlmöglichkeiten bei der Bereitstellung, Produktzusammenstellung und Verwaltung von Berechtigungen gerecht zu werden, müssen die Anbieter in neue Technologien investieren und sicherstellen, dass ihre Unternehmen darauf vorbereitet sind, Software auf verschiedene Arten anzubieten. Diejenigen, die mit flexiblen Berechtigungen vorangehen, werden Marktanteile gewinnen, während diejenigen, die nichts tun, Gefahr laufen, in einer zunehmend wettbewerbsintensiven Landschaft zurückzubleiben.“

Datennutzung als Schlüssel zur Umsatzsteigerung

Um eine wirksame Software-Monetarisierungs- und Lizenzierungsstrategie umzusetzen, müssen Softwareanbieter besser verstehen, wie ihre Software von den Endanwendern eingesetzt wird. Dies wird zu intelligenteren Innovationen und Verbesserungen der Produkte führen. Erfreulicherweise plant mehr als die Hälfte (54 %) der Anbieter, Daten für Business Intelligence stärker zu nutzen. Die Datenpunkte, auf die sich die Anbieter stützen, konzentrieren sich stark auf die Nutzung von Funktionen und umfassen die Funktionen, nach denen die Benutzer am häufigsten suchen (43 %), die am wenigsten beliebten Funktionen (41 %) und die am häufigsten und am wenigsten häufig genutzten Funktionen (41 %).

Fox fährt fort: „Daten sollten ein wesentlicher Bestandteil jedes erfolgreichen Unternehmens sein, sie müssen jedoch richtig genutzt werden. Daten können die Grundlage für die künftige Produktentwicklung bilden und sicherstellen, dass das Unternehmen in die Bereiche investiert, die von den Kunden genutzt werden. Darüber hinaus können sie auch Software-Wachstumsstrategien untermauern, indem sie Unternehmen in die Lage versetzen, Berechtigungen, Verträge und Pakete in Echtzeit an die Kundenbedürfnisse anzupassen und so eine maximale Investitionsrendite zu erzielen.“

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von Spitzentechnologien und investiert in digitale und „Deep Tech“-Innovationen – Konnektivität, Big Data, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und Quantencomputer – um eine zuversichtliche Zukunft zu schaffen, die für die Entwicklung unserer Gesellschaft entscheidend ist. Der Kundenstamm umfasst Unternehmen, Organisationen und Regierungen aus den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Transport sowie digitale Identität und Sicherheit. Die Lösungen, Dienstleistungen und Produkte der Thales Gruppe helfen ihnen dabei, ihre kritische Rolle zu erfüllen, wobei die Rücksicht auf den Einzelnen die treibende Kraft hinter allen Entscheidungen ist. Thales hat 81.000 Mitarbeiter in 68 Ländern. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von 17 Milliarden Euro.

BESUCHEN SIE

Thales GroupSecurity

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220112005066/de/

PRESS

Thales, Media Relations Security



Vanessa Viala

+33 (0)4 42 36 58 63

vanessa.viala@thalesgroup.com