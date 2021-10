Thales unterstützt Wahlkommissionen bei der Durchführung fairer Wahlen – „eine Person, eine Identität, eine Stimme“

Thales ist weltweit führend bei der Wählerregistrierung und -überprüfung und hat bereits 15 entsprechende Systeme bereitgestellt

Die bewährte Expertise des Unternehmens bei ID-Management und biometrischen Technologien schafft die Voraussetzungen für faire demokratische Wahlen, bei denen jede Bürgerin und jeder Bürger eine Stimme hat

Mit dem verantwortungsbewussten Einsatz biometrischer Daten unterstützt Thales Wahlkommissionen bei der Verbesserung und Vereinfachung von Wahlverfahren

Thales, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Sicherheit, hat bereits substanzielle Beiträge zu zahlreichen komplexen Wahlprogrammen geleistet und höchste Flexibilität bei der Unterstützung anspruchsvoller Wahlkommissionen bewiesen. Da jedes Projekt verschieden ist, bietet Thales eine umfassende Anpassung an die jeweiligen Kundenanforderungen. In den vergangenen Jahren hat sich Thales tatkräftig für die Unterstützung von Wahlkommissionen engagiert, um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zu stärken sowie freie und faire Wahlen für alle zu gewährleisten.

Bei Wahlprojekten stellen sich immer wieder die gleichen Fragen: Sind alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger im Wählerverzeichnis eingetragen? Ist das Wählerverzeichnis zuverlässig und ist jede Wählerin und jeder Wähler mit einer eindeutigen Identität erfasst? Um diese Herausforderungen zu meistern, bietet die Thales Gemalto Election Suite eine integrierte und dennoch modulare Lösung für das Identitätsmanagement, um nationale biometrische Wahlsysteme einzurichten, zu aktualisieren oder zu erweitern und die Wähleridentifizierung am Wahltag zu erleichtern. Dank biometrischer Registrierungs- und Überprüfungslösungen – die auf individuellen Merkmalen zur Personenidentifizierung beruhen – gewährleistet das System die grundlegende Gleichheit der Wähler: eine Person, eine Identität, eine Stimme. Zudem können sich die Wahlkommissionen auf das Know-how von Thales in der der Cybersicherheit verlassen, um eine vertrauensvolle Umgebung bereitzustellen, in der sich die Bürgerinnen und Bürger sicher registrieren und ihre Stimme abgeben können.

Darüber hinaus unterstützt Thales den Aufbau eines völlig neuen biometrischen Wählerverzeichnisses. Dazu muss eine Registrierungskampagne organisiert werden, die sicherstellt, dass alle wahlberechtigten Personen ihr Wahlrecht ausüben können. Ein solches Programm wird durch praxiserprobte mobile Registrierungslösungen unterstützt, etwa um Bevölkerungsgruppen in abgelegenen Regionen zu erreichen und zu registrieren.

„Wahlkommissionen auf der ganzen Welt können sich auf Thales verlassen, wenn es darum geht, den Bürgern eine maßgeschneiderte und sichere Wählerregistrierung und -verifizierung anzubieten – unterstützt durch engagierte Expertenteams, die ihre Fähigkeiten und Verantwortungsbereiche an lokale Partner übertragen. Die Expertise von Thales Election ist unverzichtbar für unsere Mission, eine bessere, sicherere und nachhaltigere Welt zu ermöglichen, die jedem Bürger eine sichere und vertrauenswürdige Identität garantiert“, kommentiert Youzec Kurp, VP Identity & Biometrics Solutions.

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führendes High-Tech-Unternehmen, das in digitale und „Deep-Tech“-Innovationen – Konnektivität, Big Data, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und Quantencomputing – investiert, um eine Zukunft zu schaffen, der wir alle vertrauen können und die für die Entwicklung unserer Gesellschaften von entscheidender Bedeutung ist. Der Konzern bietet Lösungen, Dienstleistungen und Produkte an, die seinen Kunden – Unternehmen, Organisationen und Staaten – in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Transport sowie digitale Identität und Sicherheit helfen, ihre kritischen Aufgaben zu erfüllen, indem sie den Menschen in den Mittelpunkt aller Entscheidungsprozesse stellen.

Mit 81.000 Mitarbeitern in 68 Ländern erwirtschaftete Thales im Jahr 2020 einen Umsatz von 17 Milliarden Euro.

