Thales zieht Ausblick zurück und verzichtet auf die Schlussdividende

Der französische Luft- und Raumfahrtkonzern Thales S.A. (ISIN: FR0000121329) will keine Schlussdividende an die Aktionäre ausschütten. Thales zahlt seine Dividende normalerweise in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Ursprünglich war eine Gesamtdividende in Höhe von 2,65 Euro für 2019 geplant (0,60 Euro Zwischendividende sowie 2,05 Euro Schlussdividende).

Die Zwischendividende in Höhe von 0,60 Euro für das Jahr 2019 wurde bereits im Dezember ausgeschüttet. Durch den Verzicht auf die Schlussdividende sollen rund 430 Mio. Euro eingespart werden. Die Hauptversammlung soll am 6. Mai 2020 unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Der Konzern zog auch seinen Ausblick auf das Jahr 2020 zurück.

Thales ist mit rund 83.000 Mitarbeitern in den Märkten der Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Sicherheit und Transport tätig. Der Konzern ist Europas größter Hersteller von Militärelektronik. Der französische Staat ist mit einem Anteil von knapp 35 Prozent an den Stimmrechten größter Einzelaktionär bei Thales. Es folgt Dassault Aviation mit einem Anteil von knapp 30 Prozent der Stimmrechte.

