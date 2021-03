The Coretec Group baut ihr Portfolio an geistigem Eigentum weiter aus

The Coretec Group, Inc. (OTCQB:CRTG) (das „Unternehmen“) gibt mit Freude bekannt, dass sie ein vorläufiges Patent eingereicht hat, das neuartige Fähigkeiten des von Coretec abgeleiteten Cyclohexasilans (CHS) in der Siliziumanoden-Batterietechnologie der nächsten Generation bestimmt und definiert.

„Dieses vorläufige Patent deckt vier verschiedene Siliziumanoden-Anwendungen ab, für die sich Coretecs CHS in einzigartiger Weise eignet“, sagte Michael Kraft, CEO von Coretec. „Dies ist die dritte Patentanmeldung von Coretec in den letzten zwei Jahren und sie erweitert unser IP-Portfolio, während wir weiter mit unseren Partnern und Kunden zusammenarbeiten.“

„Die Oberflächenmodifikation von Siliziumanoden wurde bisher vergleichsweise wenig erforscht. In unserer Patentanmeldung haben wir mehrere Möglichkeiten aufgezeigt, wie wir dies revolutionieren können. Eine davon ist eine allgemeine Methode zur Verbesserung der Zyklenstabilität und des Kapazitätsverlusts für alle Arten von Siliziumanoden“, so Kraft.

Bislang waren Lithium-Ionen-Batterien mit Graphitanoden in Bezug auf Ladekapazität, Ladezeiten und Zykluslebensdauer nur begrenzt einsetzbar. Während die Zugabe von Silizium in Anoden von der Industrie erforscht wurde, um die Leistungsmerkmale zu verbessern, wurde dies mit begrenztem Erfolg aufgrund von Ausdehnungsproblemen, die zur Beschädigung von Batteriezellen führen, instabilen SEI-Schichten und Schwierigkeiten bei der Implementierung von Siliziumanoden in bestehende Fertigungsprozesse durchgeführt.

Dieses Patent adressiert all diese Probleme mit spezifischen Patentansprüchen für Siliziumnitridanoden, dotierte Siliziumanoden und Silizium-Kohlenstoff-Verbundanoden.

Über The Coretec Group

The Coretec Group, Inc. entwickelt ein Portfolio von siliziumbasierten Produkten in energieorientierten Branchen, darunter Batterien für Elektrofahrzeuge und Endverbraucher, Festkörperbeleuchtung (LED) und Halbleiter sowie volumetrische 3D-Displays und druckbare Elektronik. Coretec bedient die globalen Technologiemärkte in den Bereichen Energie, Elektronik, Halbleiter, Solar, Gesundheit, Umwelt und Sicherheit.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Erwartungen von The Coretec Group in Bezug auf die zukünftigen Auswirkungen auf das Betriebsergebnis des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und können Risiken und Ungewissheiten beinhalten, von denen einige außerhalb unserer Kontrolle liegen. Solche Risiken und Ungewissheiten sind in den von uns bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben. Da die Informationen in dieser Pressemitteilung Aussagen enthalten können, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und sich jederzeit ändern können, können die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, spätere Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen bekannt zu geben. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren irgendeines Unternehmens dar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

