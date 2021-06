The Coretec Group ernennt Matthew Kappers zum CEO und treibt damit die nächste Wachstumsphase des Unternehmens voran

The Coretec Group, Inc. (OTCQB:CRTG), ein Entwickler von technischem Silizium und volumetrischen 3D-Displays, hat Matthew Kappers zum Chief Executive Officer ernannt, um das Unternehmen durch die nächste Wachstumsphase zu führen. Matthew Kappers wird zudem Mitglied des Vorstands von CRTG.

Herr Kappers hat die letzten zehn Jahre als Partner und Managing Director der Concordia Financial Group, LLC, einer Beratungsfirma für Fusionen und Übernahmen, gearbeitet. Vor seiner Tätigkeit als CEO war Herr Kappers in den letzten zweieinhalb Jahren als Berater für The Coretec Group tätig. Herr Kappers verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich Transaktionen und operatives Geschäft, sowohl im Umgang mit Startups als auch mit börsennotierten Unternehmen.

„Matt bringt wertvolle Expertise mit. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Arbeit mit den öffentlichen Märkten und in der Unterstützung von Unternehmen beim Erreichen ihrer operativen Effizienz und der Ausführung strategischer Wachstumsinitiativen“, sagte Victor Keen, Co-Vorsitzender des Vorstands. „Wir können uns glücklich schätzen, Matt als CEO zu haben. Er teilt unsere Leidenschaft und versteht unser Geschäft bis ins Detail.“

Herr Kappers wird für die nächste Wachstumsphase von The Coretec Group verantwortlich sein. Im März schloss das Unternehmen eine Privatplatzierung in Höhe von 6,0 Millionen USD ab. Herr Kappers wird den Nettoerlös für die Erweiterung und den beschleunigten Ausbau der CHS-Technologie, sowie für Betriebskapital, allgemeine Geschäftszwecke und strategische Investitionen verwenden.

„Ich freue mich darauf, The Coretec Group in die nächste Phase der Innovation und des Wachstums zu begleiten und fühle ich mich geehrt, Teil eines so talentierten Teams zu sein“, sagte Kappers. „Die Chancen, die sich dem Unternehmen bieten, sind enorm, und wir müssen schnell handeln und flexibel sein.“

Michael Kraft, dessen Expertise im Bereich der Produktentwicklung von angewandten Materialien liegt, wurde zum Präsidenten ernannt und konzentriert sich auf die kommerzielle Vermarktung von CHS von The Coretec Group. Er arbeitet außerdem mit globalen Kunden und international anerkannten Forschungseinrichtungen zusammen, die CHS evaluieren. Herr Kraft wird zudem die Bemühungen des Unternehmens bei der Koordinierung der Ergebnisse und der Erweiterung des IP-Portfolios von CHS leiten.

Über die Coretec Group

Die Coretec Group, Inc., entwickelt ein Portfolio an technischem Silizium zur Verbesserung von energieorientierten Branchen, darunter Batterien für Elektrofahrzeuge und Endverbraucher, Festkörperbeleuchtung (LED) und Halbleiter sowie volumetrische 3D-Displays und druckbare Elektronik. Die Coretec Group bedient die globalen Technologiemärkte in den Bereichen Energie, Elektronik, Halbleiter, Solar, Gesundheit, Umwelt und Sicherheit.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Erwartungen der Coretec Group in Bezug auf die zukünftigen Auswirkungen auf das Betriebsergebnis des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und können Risiken und Ungewissheiten beinhalten, von denen einige außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Solche Risiken und Ungewissheiten sind in den von uns bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben. Da die Informationen in dieser Pressemitteilung Aussagen enthalten können, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und sich jederzeit ändern können, können die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, spätere Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen bekannt zu geben. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren irgendeines Unternehmens dar.

