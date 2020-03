The First of Long Island meldet Dividende für das erste Quartal

The First of Long Island Corporation (ISIN: US3207341062, NASDAQ: FLIC) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,18 US-Dollar an seine Investoren aus. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,72 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 19,38 US-Dollar (Stand: 6. März 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 3,72 Prozent.

Die Auszahlung für das erste Quartal erfolgt am 27. März 2020 (Record date: 17. März 2020). The First of Long Island Corporation ist die Holding Bank der „The First National Bank of Long Island“, die 1927 in Glen Head, New York, gegründet worden ist. Das Bankinstitut betreibt aktuell 52 Filialen in Nassau, Suffolk Counties, Long Island sowie in den Stadtteilen Queens, Brooklyn und Manhattan (New York City). Im vierten Quartal 2019 lag der Nettogewinn bei 9,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 10,1 Mio. US-Dollar), wie am 30. Januar berichtet wurde.

Seit Jahresbeginn liegt die Aktie, die an der NASDAQ gehandelt wird, mit 22,73 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt 468,9 Mio. US-Dollar (Stand: 6. März 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de