The Grounds: Rückenwind durch Intel-Pläne

Laut SMC-Research habe die The Grounds Real Estate Development AG sowohl die eigene Prognose wie auch die Schätzung der Analysten für 2021 übertroffen. Die Prognose für 2022 liege allerdings unter den Erwartungen. Aber die Aussicht auf eine Intel-Gigafabrik in Magdeburg verschaffe dem Unternehmen weitere hervorragende Perspektiven, so SMC-Analyst Adam Jakubowski.

The Grounds habe nach Darstellung von SMC-Research für das letzte Jahr sehr starke Zahlen gemeldet, mit denen das Unternehmen sowohl die eigene Prognose als auch die Schätzungen des Researchhauses übertroffen habe. Mit 9,2 Mio. Euro sei das EBIT sogar deutlich höher ausgefallen als Anfang Februar vorläufig gemeldet (mehr als 8,0 Mio. Euro).

Auch abseits der Zahlen sei die letztjährige Entwicklung überzeugend gewesen. Die Projektentwicklungen schreiten nach Ansicht der Analysten plangemäß voran, der Abverkauf des Privatisierungsportfolios könne zu den anvisierten Konditionen fortgesetzt werden und das Bestandsportfolio sei weiter ausgebaut worden.

Eine zusätzliche große Chance könnte sich laut den Analysten für The Grounds durch die Entscheidung des Chip-Giganten Intel, seine geplante europäische Gigafabrik in Magdeburg zu bauen, ergeben. Angesichts der großen Anzahl an neuen Arbeitsplätzen, die hieraus zu erwarten seien, dürfte die Nachfrage nach hochwertigem Wohnraum und nach modernen Büroflächen in der Stadt weiter zunehmen, was das Potenzial der dortigen Projektentwicklungen von The Grounds zusätzlich vergrößere.

Allerdings könnte es zur Folge haben, dass die Gesellschaft die eigene Wertschöpfung bei diesen Projekten vergrößere und sie erst in einem späteren Stadium veräußere, was eine spätere Umsatzrealisierung zur Folge hätte, so die Analysten. Auch deshalb sei die Prognose für 2022 unter ihren Erwartungen ausgefallen. Darüber hinaus dürfte sich der Ertrag aus dem Besserungsschein, den sie bisher für Ende 2022 angesetzt gehabt haben, in das nächste Jahr verschieben. Dementsprechend haben sie ihre Schätzungen für das laufende Jahr reduziert und auch die Annahmen für die Folgejahre angepasst. In Summe resultiere daraus ein neues Kursziel von 3,60 Euro, auf dessen Basis die Analysten das Urteil „Buy“ bestätigen.

The Grounds Real Estate Development AG - ISIN: DE000A2GSVV5