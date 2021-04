The LYCRA Company meldet personelle Änderungen in der Geschäftsführung

The LYCRA Company, ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen für die Textil-, Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie, meldet die Ernennung von Yafu Qiu, Vorsitzender von The LYCRA Company, und Julien Born, Chief Commercial Officer von The LYCRA Company, beide zu Co-Chief Executive Officers mit Wirksamkeit zum 1. April 2021, nachdem David Trerotola in den Ruhestand tritt. Die Co-CEO-Struktur soll den neuen strategischen Entwicklungsplan von The LYCRA Company für die nächsten fünf Jahre besser umsetzen und wird ein größeres betriebliches Augenmerk auf die Erfahrungen und Fähigkeiten von Führungskräften in Bereichen legen, die für das Unternehmen von größter Bedeutung sind, um seine branchenweit führende Position zu festigen und langfristig für Erfolg zu sorgen.

Hr. Trerotola war seit 2019 für das Unternehmen als Chief Executive Officer tätig, nachdem das Geschäft der Ruyi Group übernommen wurde. Hr. Trerotola geht nach 20 Jahren unermüdlichen Einsatzes für The LYCRA Company und Vorgängerunternehmen in Rente. Er begann seine Karriere 1994 bei DuPont.

„Ich möchte Dave für die vielen Beiträge danken, die er für The LYCRA Company geleistet hat“, sagte Yafu Qiu, Vorsitzender von The LYCRA Company und Mehrheitsaktionär des Unternehmens. „Daves Leidenschaft für das Geschäft war für mich von Anfang an offensichtlich und ich wünsche ihm nur das Beste für diese nächste Phase seines Lebens mit seiner Frau und Familie. Auf meine Bitte wird Dave einen glatten Übergang der Führungsrolle unterstützen und mit mir und Julien in den nächsten 60 Tagen zusammenarbeiten.“

Hr. Born, aktueller Chief Commercial Officer des Unternehmens, wird in der Rolle des Co-CEO und Leiter des Gesamtbetriebs des Unternehmens tätig sein und seine ehrgeizigen Wachstumsziele umsetzen. Hr. Born kam 2007 zum Unternehmen und leitete seit 2018 das Bekleidungsgeschäft, wobei er die globale kommerzielle Organisation verwaltete, zur Stärkung der R&D- und Innovationsfähigkeiten beitrug und die Produktionsanlagen betreute. Hr. Born hat auch erhebliche Zeit in Asien verbracht, wo er die Region über einen Zeitraum von acht Jahren mit Projekten in Shanghai und Hong Kong leitete. Hr. Born blickt auf eine abwechslungsreiche 24-jährige Karriere zurück, die er in den USA, Europa und Asien verbrachte, sowohl als Executive in Großkonzernen als auch als Geschäftsinhaber einer Full-Service-Firmenlizenzagentur. Ursprünglich stammt Hr. Born aus der Schweiz und hat einen Bachelorabschluss der W.P. Carey School of Business von der Arizona State University sowie einen Maturaabschluss in der Schweiz.

„Der Vorstand hat Julien zum nächsten CEO von The LYCRA Company ernannt“, sagte Hr. Qiu. „Ich bin zuversichtlich, dass Julien die Chancen und Herausforderungen versteht, denen das Unternehmen gegenübersteht, und wir werden uns vollends für seine Unterstützung und die des gesamten Führungsteams bei den neuen Entwicklungen und dem Performance-Wachstum von The LYCRA Company einsetzen, um The LYCRA Company zu helfen, sein volles Potential 2021 und darüber hinaus freizusetzen.“

„Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, ein großartiges Team von Kollegen bei The LYCRA Company zu führen, die jeden Tag darauf fokussiert sind, in den Branchen, in denen wir tätig sind, durch unser einzigartiges Markenportfolio, hochwertige Produkte, beispiellose Innovationsfähigkeiten und unser globales Netzwerk aus Partnern Wert zu schaffen“, sagte Hr. Born. „Ich freue mich auf eine enge Partnerschaft mit dem Vorsitzenden Qiu und der Ruyi Group, um unsere Herstellungskapazität weiterzuentwickeln und das Wachstum unseres Geschäfts vor allem in China zu beschleunigen.“

Hr. Qiu wird - zusätzlich zu seiner weiteren Ausübung des Postens als Vorsitzender von The LYCRA Company - seine Co-CEO-Rolle auf die Beziehungen des Unternehmens mit den wichtigsten Interessensvertretern, Vorstands-Governance-Angelegenheiten, die strategische Planung und Kapitalstrukturanpassungen, einschließlich die Strategie und Planung eines ersten öffentlichen Angebots, konzentrieren.

„The LYCRA Company steht vielen neuen Veränderungen in einer sich schnell entwickelnden Welt gegenüber“, schloss Hr. Qiu. „Wir ergreifen diese Gelegenheit, um Hr. Born und andere neue Managementteammitglieder zu ernennen, um an einer neuen Strategie zu arbeiten, um unsere Marken-Franchises weiterzuentwickeln, Herstellungskapazitäten auszubauen, in der Branche hinsichtlich der Nachhaltigkeit führend zu sein und unseren digitalen Wandel zu beschleunigen. Ich bin zuversichtlich, dass das neue Managementteam in der Lage sein wird, die Führungsrolle von The LYCRA Company in der Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie weiter zu stärken.“

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert Faser- und Technologie-Lösungen und Innovationen für die Bekleidungs- und Hygieneindustrie. Mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA, ist The LYCRA Company für ihre innovativen Produkte, technische Expertise und unvergleichlichen Marketing-Support weltweit anerkannt. The LYCRA Company besitzt führende Verbraucher- und Handelsmarken wie: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® und TACTEL®. Die Geschichte von The LYCRA Company reicht bis zum Jahr 1958 zurück, als die ursprüngliche Elastanfaser, die Faser LYCRA® entwickelt wurde. Heute hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, den Produkten ihrer Kunden Mehrwert zu verleihen, indem es einzigartige Innovationen entwickelt, die den Verbraucherwünschen nach mehr Tragekomfort und dauerhafter Performance entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter www.thelycracompany.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210402005041/de/

Karie Ford



karie.j.ford@lycra.com