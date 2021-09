The LYCRA Company, ein weltweit führender Anbieter von Faser- und Textillösungen für die Bekleidungsindustrie, stellt heute eine bahnbrechende Technologie vor: die LYCRA® ADAPTIV Faser. Diese Faser sorgt für eine bessere Anpassung der Kleidungsstücke an verschiedene Lebensstile, Bewegungen und Körperformen. Die dazugehörige neue Markenidentität – LYCRA® ADAPTIV – wurde geschaffen, um diese neuen und vorteilhaften Bewegungseigenschaften zu kommunizieren.

Diese zum Patent angemeldete, adaptive Faser aus einem revolutionären Polymer weist eine einzigartige Chemie auf, die es ihr ermöglicht, sich auf hybride Weise an die funktionellen Bedürfnisse des Trägers anzupassen. Das bedeutet, dass das Polymer im Ruhezustand des Trägers seine Druckkraft anpasst, um die richtige Passform, Form und Kontrolle zu gewährleisten. Wenn der Träger in Bewegung ist, passt das Polymer seine Elastizität an, um einen verbesserten Bewegungskomfort und einen „Zweite-Haut-Effekt“ zu erzielen, sodass das Kleidungsstück problemlos an der richtigen Stelle bleibt. Kleidungsstücke aus Stoffen, die LYCRA® ADAPTIV Fasern enthalten, sind langlebig und lassen sich bequemer an- und ausziehen.

„Verbraucher wünschen sich Kleidungsstücke, die mehr Vielseitigkeit bieten – von der Arbeit über die Freizeit bis hin zu gesellschaftlichen Anlässen, aber auch für jede Saison und von Jahr zu Jahr“, sagt Steve Stewart, Chief Brand and Innovation Officer von The LYCRA Company. „Sie wollen Kleidungsstücke, die sich an ihre individuellen Bedürfnisse und ihren Lebensstil anpassen können, und solche, die sich ihrem einzigartigen Körperbau anpassen, auch wenn sich ihre Körpergröße oder -form ändert oder schwankt. Die LYCRA® ADAPTIV Faser erfüllt all diese Verbraucherwünsche.“

The LYCRA Company hat interne Studien durchgeführt, um die Trageeigenschaften von Stoffen und Kleidungsstücken, die LYCRA® ADAPTIV Fasern enthalten, im Vergleich zu denselben Stoffen und Kleidungsstücken, die nur generisches Spandex enthalten, zu bewerten. Die Ergebnisse zeigen eine Reihe von Vorteilen bei der Verwendung der LYCRA® ADAPTIV Faser, wie z. B. Bewegungskomfort und das Gefühl einer zweiten Haut bei gleichzeitiger Formbeständigkeit und größerer Bewegungsfreiheit mit einem angenehmen Halt. Ein weiterer wesentlicher Vorteil der LYCRA® ADAPTIV Faser ist die Größenunabhängigkeit, denn sie ermöglicht eine „One-size-fits-more“-Größe, die mehrere traditionelle Größenkategorien abdeckt. Die weichere Dehnung innerhalb der Tragezone ermöglicht ein breiteres Passformspektrum, das eine größere Bandbreite an Körperformen innerhalb einer bestimmten Größe bietet. Dies macht den „One-size-fits-more“-Ansatz und die potenzielle Reduzierung der SKUs zu einer praktikablen Möglichkeit.

„Größenunabhängigkeit ist kein Modewort – sie wird für die Verbraucher von heute immer wichtiger“, sagt Deana Stankowski, Strategic Marketing Director for Active, Intimates und Swim bei The LYCRA Company. „Jeder Verbraucher hat eine einzigartige Körperform, und sie wünschen sich Kleidung, die ihnen das Gefühl vermittelt, speziell für sie entworfen zu sein – Kleidung, die ihren persönlichen Komfort und ihr Selbstbewusstsein steigert. Die Größe allein ist ein unzureichender Hinweis auf den Körpertyp und die Körperform. Daher passen Kleidungsstücke in traditionellen Größen nicht jedem Verbraucher mit dieser Größe. Genau deshalb ist die LYCRA® ADAPTIV Faser so revolutionär – Kleidungsstücke mit dieser Faser können sich an viele Körperformen innerhalb einer Größenkategorie anpassen.“

The LYCRA Company Company arbeitete mit der Agentur DIP zusammen, um eine neue Identität für die Submarke LYCRA® zu entwickeln, die die „adaptive“ Beschaffenheit dieser neuen Faser kommuniziert. Die globale Agentur FCB wurde ausgewählt, um die Kampagne „LYCRA® ADAPTIV fiber Adapts to your world“ zu entwickeln. Die Kampagne nutzt computergenerierte Grafiken, um die anpassungsfähige Natur dieser bahnbrechenden Spandex (Elastan)-Faserinnovation zu bewerben.

Darüber hinaus wird die Markteinführung der LYCRA® ADAPTIV Faser durch zwei bevorstehende Fachveranstaltungen unterstützt. Die LYCRA® ADAPTIV Faser wird im asiatisch-pazifischen Raum im Pavillon von The LYCRA Company auf der Intertextile Shanghai – Stand 1.1 - E51 in Halle 1.1 – vorgestellt, die vom 9. bis 11. Oktober im National Exhibition and Convention Center in Shanghai stattfindet. Eine virtuelle Messetour und die täglichen Highlights der Messe finden Sie unter https://www.lycra.com/en/2021Intertextile. Darüber hinaus wird die LYCRA® ADAPTIV Faser im Rahmen eines exklusiven, nur für geladene Gäste stattfindenden virtuellen Treffens am 21. und 22. September der Denim-Industrie in Nordamerika präsentiert.

Weitere Informationen zur LYCRA® ADAPTIV Faser finden Sie auf dieser Seite der Website für die Marke LYCRA®.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert Faser- und Technologie-Lösungen und Innovationen für die Bekleidungs- und Hygieneindustrie. Mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware (USA) ist The LYCRA Company für ihre innovativen Produkte, technische Expertise und unvergleichlichen Marketing-Support weltweit anerkannt. The LYCRA Company besitzt führende Verbraucher- und Handelsmarken wie: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® und TACTEL®. Während der Name The LYCRA Company neu ist, reicht ihr Erbe bis zum Jahr 1958 zurück, als die ursprüngliche Elastanfaser, die LYCRA® Faser entwickelt wurde. Heute hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, den Produkten ihrer Kunden Mehrwert zu verleihen, indem es einzigartige Innovationen entwickelt, die den Verbraucherwünschen nach mehr Tragekomfort und dauerhafter Performance entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter www.thelycracompany.com.

LYCRA® ist eine Marke von The LYCRA Company.

