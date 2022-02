The LYCRA Company stellt LYCRA® DUAL COMFORT-Technologie für Konfektionsware und Webstoffe vor

Innovation bietet ganztägigen Stretchkomfort und hilft den Konsumenten, kühl und trocken zu bleiben

The LYCRA Company, ein weltweit führender Anbieter von innovativen Faser- und Technologielösungen für die Textil- und Bekleidungsindustrie, stellte heute eine neu Technologie vor: LYCRA® DUAL COMFORT für Konfektionsware (Ready-to-Wear, RTW) und Webstoffe. Die jüngste Innovation des Unternehmens wird diese Kleidungskategorien mit funktionalen Leistungsvorteilen transformieren und die nachhaltigen Merkmale bereitstellen, die sich die Konsumenten von heute wünschen.

Die LYCRA® DUAL COMFORT-Technologie ist insofern einzigartig, als sie komfortable Dehnbarkeit und kühlen Tragekomfort mit lang anhaltender Formbeständigkeit verbindet. Das Geheimnis der LYCRA®DUAL COMFORT-Technologie liegt in der neuen LYCRA®T400®A EcoMade-Faser. Diese neue mit einem firmeneigenen Verfahren hergestellte Faser bietet die Struktur und das Aussehen von gesponnenem Garn und sorgt für komfortable, angenehm zu tragende und vielseitige Kleidungsstücke mit geringen Umweltauswirkungen.

KonsumentInnen werden sich über die Hauptvorteile der LYCRA® DUAL COMFORT-Technologie freuen, die für hohen Tragekomfort sorgen:



Ganztägiger Tragekomfort: Die Kleidungsstücke machen die Bewegungen des Körpers mit und behalten den ganzen Tag über ihre Passform.



Kühlkomfort: Die Technologie sorgt dafür, dass sich das Kleidungsstück kühl und trocken anfühlt.



Nachhaltigkeit: LYCRA® T400® A EcoMade-Faser enthält recyceltes und erneuerbares Material, um die Umweltauswirkungen gegenüber Frischfasern zu reduzieren.



Die LYCRA® DUAL COMFORT-Technologie ist die perfekte Lösung für den entstehenden Trend zum ,neuen Nutzwert‘, der robuste Leistungskraft mit maßgeschneiderter Eleganz verbindet und genau auf die Anforderungen von segmentübergreifenden Kleidungskategorien abgestimmt ist - Arbeit/Freizeit oder Out/Freizeit. „Jetzt, wo wir den ganztägigen Tragekomfort erlebt haben, erwarten wir vielseitige Kleidungsstücke aus nachhaltigen Stoffen, die uns die Freiheit geben, einen lässigen, komfortablen Lebensstil zu pflegen“, sagte Ebru Ozaydin, Strategic Marketing Director bei The LYCRA Company. „Stoffe, die vielseitige Lösungen bieten, können die Verbraucher von Bürohybriden bis zur Erledigung von Besorgungen oder einfach einem Spaziergang im Park begleiten. Der Ausdruck „neuer Nutzwert“ bzw. New Utility ist zu einem Schlagwort für leichte Kleidungsstücke geworden, die praktisch und doch elegant sind und aus Materialien mit niedrigen Umweltauswirkungen hergestellt werden.“

Die LYCRA® DUAL COMFORT=Technologie ist nur aus Fabriken mit einer Lizenz der The LYCRA Company erhältlich.

Weitere Informationen über diese Technologie erhalten Sie in dem unlängst von der The LYCRA Company veranstalteten Webinar oder besuchen Sie die Website des Unternehmens.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert innovative Faser- und Technologie-Lösungen für die Bekleidungs- und Hygieneindustrie. Mit Hauptsitz in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware ist The LYCRA Company weltweit für innovative Produkte, technische Expertise, nachhaltige Lösungen und unvergleichlichen Marketing-Support bekannt. The LYCRA Company besitzt führende Verbraucher- und Handelsmarken wie: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® und TACTEL®. Das Erbe der The LYCRA Company reicht bis zum Jahr 1958 zurück, als die ursprüngliche Elastanfaser, die LYCRA®-Faser, entwickelt wurde. Heute konzentriert sich das Unternehmen darauf, den Produkten seiner Kunden Mehrwert zu verleihen, indem es einzigartige Innovationen entwickelt, die die Verbraucherwünsche nach mehr Tragekomfort und dauerhafter Performance erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter www.thelycracompany.com.

LYCRA® und LYCRA® T400® sind Marken der The LYCRA Company.

