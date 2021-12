The Rohatyn Group begrüßt Emre Temiz und Federico Galassi im Unternehmen

Die beiden ausgewiesenen Branchenexperten bringen jeweils mehr als zwanzig Jahre Investmenterfahrung im Bereich von Wertpapiermärkten in Schwellenländern mit

The Rohatyn Group („TRG“ bzw. das „Unternehmen“), ein Vermögensverwaltungsunternehmen mit Fokus auf Schwellenländern und Immobilien, meldete heute, dass das Unternehmen ein Team für Aktienmärkte in Schwellenländern zusammengestellt hat, das von Emre Temiz geleitet wird. Emre Temiz, in dessen Zuständigkeitsbereich die Region Europa, Mittel- und Nahost sowie Afrika („EMEA“) fällt, wird von Istanbul aus arbeiten. Temiz erhält Unterstützung von Federico Galassi, der für das Lateinamerika-Geschäft zuständig ist und seine Tätigkeit von Mexiko-Stadt aus ausüben wird. Temiz und Galassi bringen jeweils mehr als zwanzig Jahre Anlagenerfahrung im Bereich von Wertpapiermärkten in Schwellenländern mit.

Nick Rohatyn, CEO von TRG, äußerte sich hierzu folgendermaßen: „Die dynamikorientierte Anlagenstrategie von Emre Temiz und Federico Galassi, die auf hochliquide Papiere in größeren Schwellenländern außerhalb von Asien abzielt, ergänzt die bereits bestehenden Anlagekapazitäten von TRG auf öffentlichen Märkten, sowohl vom Stil her als auch in geografischer Hinsicht. Außerdem freut es uns sehr, jetzt in einem so dynamischen Land wie der Türkei über eine Vertretung vor Ort zu verfügen und unsere Präsenz in Mexiko um eine neue Dimension zu erweitern.“

„Nach fünf erfolgreichen Jahren bei PAAMCO freue ich mich sehr darauf, meine Karriere bei TRG fortzusetzen“, so Emre Temiz. „Das für öffentliche Märkte zuständige Team des Unternehmens unter der Leitung des ausgewiesenen Schwellenländer-Experten Bernard Steinberg befasst sich mit Währungen, Zinsen und quantitativen Staats- und Unternehmensanleihen sowie mit einer Reihe verschiedener Aktieninvestitionsstrategien und bietet ein multidisziplinäres, multiperspektivisches Investitionsumfeld, in dem mein Team bereits in der Vergangenheit Erfolge verbuchen konnte.“

Federico Galassi äußerte sich hierzu wie folgt: „Das für öffentliche Märkte zuständige Team von TRG, das unsere umfassenden länderspezifischen Sachkenntnisse aus der Region EMEA und aus Lateinamerika nutzt, bietet zusätzliche Möglichkeiten für die Zusammenarbeit, da wir in unseren Tätigkeitsbereichen ähnliche Wachstumsthemen und Sektordynamikmuster vorfinden.“

„Der Fokus von Emre Temiz und Federico Galassi liegt auf der Fundamentalanalyse in einem Bereich, der nur begrenzte Sell-Side-Research aufweist, auf diversifizierten Renditetreibern und auf der Flexibilität, ihre Strategie sowohl nur auf Long- als auch auf Long/Short-Basis anzuwenden. Dies stellt insbesondere in diesem volatilen Markt eine überaus überzeugende Gelegenheit dar“, so Bernard Steinberg, Gesellschafter und Leiter des Bereichs Public Market Investing von TRG.

Vor seiner Tätigkeit bei TRG bekleidete Temiz die Position eines Portfoliomanagers bei PAAMCO Miren und bei Black River Asset Management. Er startete seine Karriere als Buy-Side-Analyst bei Neuberger Berman, wo er weltweit mit Technologieaktien arbeitete, und als Sell-Side-Analyst bei EFG Istanbul, wo er für türkische Aktien zuständig war.

Galassi ist seit 2015 Mitglied im Team von Temiz, auch schon während dessen Tätigkeit bei PAAMCO Miren und bei Black River. Zuvor hatte er bei BBVA verschiedene Positionen in unterschiedlichen Abteilungen inne, unter anderem als Manager einer Reihe lateinamerikanischer Wertpapierportfolios.

Über TRG

The Rohatyn Group wurde 2002 gegründet und ist ein auf Schwellenländer und Immobilien fokussiertes Vermögensverwaltungsunternehmen mit Hauptsitz in New York und weltweiten Niederlassungen in 18 Städten in den USA, in Lateinamerika, im Nahen und Mittleren Osten, in Indien und Südostasien. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.rohatyngroup.com.

