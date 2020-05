The Rohatyn Group schließt Investition in europäische Auftragsforschungsorganisation Optimapharm ab

Wie The Rohatyn Group („TRG“), eine auf Schwellenländer fokussierte Vermögensverwaltungsfirma, heute bekanntgab, tätigte die Gruppe eine Investition in Optimapharm d.d. („Optimapharm“ oder das „Unternehmen“), um eine Partnerschaft mit den Firmengründern Gordana Gregurić Čičak und Igor Čičak einzugehen. Optimapharm ist eine Auftragsforschungsorganisation („CRO“), die im Auftrag von führenden Biotech-, Pharma- und Medizinprodukteunternehmen in 22 Ländern Europas klinische Studien durchführt.

Optimapharm wurde 2006 in Kroatien gegründet. Optimapharm ist eine Full-Service-CRO mittlerer Größe mit Erfahrung im Management von Studien in ganz Europa und bietet maßgeschneiderte Lösungen und differenzierten Zugang zu Patienten. Die Gruppe bietet erstklassige professionelle Dienstleistungen und konkurrenzfähige Preise in Verbindung mit hohen Industriestandards. Optimapharm hat eine Wiederholungsrate von über 95 % erreicht. Mit der Investition von TRG plant die Gruppe, sowohl organisch als auch durch strategische Akquisitionen weiter zu wachsen.

„Optimapharm ist ein hochattraktives Unternehmen, das ein einzigartiges Angebot im europäischen CRO-Raum bietet und dabei seine Wurzeln in Südosteuropa nutzt. Wir glauben, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um weiter zu wachsen, da die Auslagerung von Dienstleistungen im Bereich klinischer Studien in vielen wichtigen Marktsegmenten, einschließlich der Onkologie, einem Bereich, in dem es über eine besondere Expertise verfügt, immer mehr an Bedeutung gewinnt“, so Colin Clark, Head of EMEA Private Markets Investing von TRG und der TRG Director Harold Chatelus. „CROs fungieren zunehmend als strategische Berater, geben aktiv Ratschläge zum Design klinischer Studien und konzentrieren sich auf die Optimierung von Prozessen. Wir sind stolz darauf, das nächste Kapitel des Unternehmens sowie die Entwicklung innovativer Behandlungen durch die Kunden von Optimapharm zu unterstützen“.

Nick Rohatyn, CEO von TRG, fügte hinzu: „Optimapharm ist ein wachstumsstarkes, überregionales Unternehmen, das sich perfekt in das übrige Portfolio von TRG einfügt. Wir glauben fest daran, dass das Unternehmen das Potenzial besitzt, dank seiner starken Marke und seinem Engagement für qualitativ hochwertigen Service für seine Blue-Chip-Kunden rund um den Globus ein führender Akteur im europäischen CRO-Bereich zu werden“, so Rohatyn weiter.

Gordana Gregurić Čičak, Gründerin und CEO, und Igor Čičak, Gründer und Verwaltungsratsvorsitzender, dazu: „Wir sind sehr stolz auf das Wachstum des Teams von Optimapharm, insbesondere in den letzten 18 Monaten, in denen eine in der Geschichte des Unternehmens beispiellose geografische Expansion stattgefunden hat. Die Investition von TRG wird die nächste Phase in der Unternehmensentwicklung durch weitere regionale Expansion und Bolt-on-Akquisitionen beschleunigen. Wir freuen uns darauf, unser Wachstum in Partnerschaft mit The Rohatyn Group fortzusetzen und das Fachwissen des Teams zu nutzen“.

Über TRG

The Rohatyn Group wurde 2002 gegründet und ist ein auf die Schwellenländer fokussiertes Vermögensverwaltungsunternehmen mit Hauptsitz in New York und Niederlassungen rund um den Globus, darunter Boston, Singapur, Rotorua, Mumbai, Neu-Delhi, London, Buenos Aires, Montevideo, Lima und São Paulo. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohatyngroup.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200512005866/de/

The Rohatyn Group:



Julie Rudnick / Columbia Clancy

Sard Verbinnen & Co

(212) 687-8080

JRudnick@SARDVERB.COM / CClancy@SARDVERB.com