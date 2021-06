The Southern Company schüttet Dividende aus

Der US-Energiekonzern The Southern Company (ISIN: US8425871071, NYSE: SO) wird am heutigen Montag eine Quartalsdividende in Höhe von 66 US-Cents ausschütten. Record day war der 17. Mai 2021. Dies ist eine Erhöhung um 3,1 Prozent. Im Vorquartal kamen 0,64 US-Dollar zur Auszahlung. Es ist die insgesamt 20. jährliche Dividendensteigerung in Folge.

Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet 2,64 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 64,35 US-Dollar (Stand: 4. Juni 2021) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 4,10 Prozent.

Southern Co. verkauft Strom und Gas in den Bundesstaaten Alabama, Georgia, Florida und Mississippi. Im Südosten der USA betreut Southern Co. rund 9 Mio. Kunden. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 betrug der Umsatz 5,91 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,02 Mrd. US-Dollar) bei einem Ertrag von 1,14 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 868 Mio. US-Dollar), wie am 29. April mitgeteilt wurde.

Seit Jahresbeginn 2021 verzeichnet die Aktie an der Wall Street ein Kursplus von 4,75 Prozent und hat eine Marktkapitalisierung von derzeit 68,12 Mrd. US-Dollar (Stand: 4. Juni 2021).

