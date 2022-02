„The Spectacular and the Everyday“ - Spektakuläres und Alltägliches im Rampenlicht bei der Verkündung der Sieger des globalen Fotowettbewerbs der GCCA

Neue Fotos aus der ganzen Welt erfassen Schönheit, Bedeutung und Nachhaltigkeit des Betons im Leben

- Mehr als 13.500 Beiträge aus der ganzen Welt zum jährlichen globalen Fotowettbewerb der GCCA unter dem Motto „Concrete in Life“ veranschaulichen die wesentliche Rolle des Betons in der Gesellschaft

- Hauptgewinner erhält Top-Preis von 10.000 USD, Kategoriesieger erhalten je 2.500 USD

Die Global Cement and Concrete Association (GCCA) verkündete heute die Sieger ihres globalen Fotowettbewerbs „Concrete in Life 2021“, mit dem die Schönheit, Bedeutung und Nachhaltigkeit des Betons - dem meistgenutzten von Menschen geschaffenen Werkstoff - in der heutigen Welt zelebriert werden. Die Beiträge wurden von einer Jury beurteilt, der ein erfahrener Architekt eines weltbekannten Büros, ein Kreativdirektor und die Redakteurin einer führenden Architektur-Fachzeitschrift angehörten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220203005102/de/

Concrete in Life 2021 Overall Winner (and Urban Concrete Category Winner): Agung Lawerissa @lawerisaid, Merah Putih Bridge in Indonesia “I took my photo in the city of Ambon, Indonesia. I was interested in capturing this moment because there was a group of children playing soccer in the sand at low tide with Merah Putih bride in the background. The bridge was built to speed up the travel time between Patimura Airport on the Lei Hitu Peninsula, Central Maluku in the north and Ambon City Center on the East Lei Peninsula in the south. It is a great honour to win the Concrete in Life 2021 competition and tell the story of how concrete is bringing communities together in my country.” (Photo: Business Wire)

Mehr als 13.500 Wettbewerbsbeiträge aus der ganzen Welt wurden von Berufs- und Amateurfotografen rund um den Globus über soziale Medien und per E-Mail eingereicht. Für seine ansprechende Aufnahme von Fußball spielenden Kindern vor der gewaltigen Merah-Putih-Brücke - die die Leihitu-Halbinsel und die Lei-Timur-Halbinsel in Indonesien miteinander verbindet - wurde Agung Lawerissa zum Hauptgewinner ausgerufen.

Die Teilnehmer wurden aufgefordert, darzustellen, was Beton für die Menschen in der ganzen Welt bedeutet, unterteilt in vier Kategorien - Beton in der Stadt, Betoninfrastruktur, Beton im täglichen Leben und Nachhaltiger Beton. Die Fotos umfassten Stadtbilder und Spielplätze, wunderschöne Architektur und wichtige Verkehrsnetze sowie sichtbare moderne Bauwunder und versteckte Infrastuktur, die sich häufig den Blicken entzieht.

Die Kategorie ,Nachhaltiger Beton' war neu im Wettbewerb 2021, um zu veranschaulichen, wie Beton zur Untermauerung nachhaltiger Gemeinschaften in der ganzen Welt eingesetzt wird. Der Wettbewerb zur Feier des Betons fiel zeitlich mit dem Start eines globalen Branchenengagements der GCCA und dem „Fahrplan zu Netto-Null-Beton bis 2050“ zusammen.

Die Sieger der Fotokategorie Nachhaltigkeit waren Hakan Çöplü in der Amateurkategorie für seine überzeugende Aufnahme eines Mannes, der über Küstenschutz-Betonblöcke in der Türkei klettert, und Rahmad Himawan in der Profikategoriefür seine fabelhafte Aufnahme von Reisfeldern in einem Landwirtschaftsgebiet Indonesiens mit einer schmalen Betonzufahrt, die wichtige landwirtschaftliche Arbeiten ermöglicht und die umliegende Gemeinschaft unterstützt.

Der Wettbewerb fand von August bis November 2021 statt. Der Hauptgewinner erhält den Top-Preis von 10.000 US-Dollar, und die Kategoriesieger erhalten je 2.500 US-Dollar. Die Jury-Mitglieder waren:

- Isabel Allen, Redakteurin, Architecture Today

- John Fairley, Fotograf und Creative Director von Curious Productions

- Gian Luca Barone, Senior Associate bei Zaha Hadid Architects

- Thomas Guillot, Chief Executive der GCCA

Isabel Allen, Redakteurin des Architecture Journal, sagte dazu: „Es war fantastisch, so hochwertige Aufnahmen aus der ganzen Welt zu sehen. Die bebaute Umwelt - Wohnhäuser, Büros, Schulen, Straßen und andere wichtige Infrastruktur - ist ein tragender Bestandteil der Lebensqualität der Menschen, und ich war besonders beeindruckt von den Fotos, die darstellten, wie die bebaute Umwelt der Alltagsroutine eine poetische Note verleihen kann.“

GCCA CEO Thomas Guillot erklärte: „Die Sieger des Fotowettbewerbs haben wunderbar deutlich gemacht, wie eng wir mit dem Beton zusammenleben und interagieren. Einige Aufnahmen waren spektakulär, und bei anderen stand eher Alltägliches im Blickpunkt und zeigte, wie der Beton das Leben auf unserem Planeten möglich macht.“

„Beton wird eine sehr wichtige Rolle in unserer nachhaltigen Zukunft spielen. Darum freuen wir uns sehr, dass der Wettbewerb die Fantasie von Fotografen aus nahezu allen Teilen der Welt beflügelte. Wir danken allen Teilnehmern für ihre Beiträge und gratulieren unseren wohlverdienten Gewinnern sehr herzlich.“

Agung Lewarissa, der Hauptgewinner des Wettbewerbs „Concrete in Life“, äußerte sich mit folgenden Worten: „Mein Foto entstand in der Stadt Ambon in Indonesien. Ich wollte diesen Augenblick im Bild festhalten, denn da spielte eine Gruppe von Kindern bei Ebbe Fußball im Sand vor der Kulisse der Merah-Putih-Brücke. Diese Brücke wurde gebaut, um die Fahrzeit zwischen dem Patimura Airport auf der Lei-Hitu-Halbinsel in Cental Maluku im Norden und Ambon City Center auf der East-Lei-Halbinsel im Süden zu verkürzen. Es ist mir eine große Ehre, als Sieger aus dem Fotowettbewerb Concrete in Life 2021 hervorzugehen und mit meiner Aufnahme darzustellen, wie der Beton in meinem Heimatland Gemeinschaften zusammenbringt.“

Hinweise für die Redaktion:

Die vollständige Liste der Gewinner und Aufnahmen ist beigefügt. Außer den sechs Gewinnern stellten die Preisrichter auch eine Shortlist zusammen, die auf der GCCA-Website einsehbar ist.

Über die GCCA:

Die im Januar 2018 gegründete Global Cement and Concrete Association (GCCA) widmet sich dem Ziel, den Beitrag des Sektors zum nachhaltigen Bauen zu entwickeln und zu stärken. Die GCCA ist bestrebt, in Zusammenarbeit mit Industrieverbänden sowie Architekten, Ingenieuren und Innovatoren in der gesamten Wertschöpfungskette des Bauwesens innovatives Denken zu fördern. Auf diese Weise zeigt der Verband, wie Betonlösungen den globalen Herausforderungen des Bauwesens und den Zielen der nachhaltigen Entwicklung gerecht werden können, und demonstriert gleichzeitig eine verantwortungsvolle industrielle Führungsrolle bei der Herstellung und Verwendung von Zement und Beton. Der Hauptsitz der GCCA befindet sich in London (Großbritannien). Die GCCA ergänzt und unterstützt die Arbeit von Verbänden auf nationaler und regionaler Ebene.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220203005102/de/

Ansprechpartner für Medienanfragen:



Matt Peacock

GCCA@BCW-global.com