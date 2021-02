THE TRADE DESK - Starke Zahlen, wie reagiert die Aktie?

The Trade Desk übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 3,71 USD die Analystenschätzungen von 1,88 USD. Der Umsatz mit 319,9 Mio. USD über den Erwartungen von 292,36 Mio. USD.

Die Aktie von The Trade Desk befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und legte dabei eine massive Rally hin. Das Allzeittief stammt aus dem November 2016 und liegt bei 22,00 USD. Im März 2020 fiel der Wert auf ein Korrekturtief bei 136,00 USD. Das Allzeithoch liegt bei 972,80 USD und stammt vom 22. Dezember 2020. Ein Großteil der insgesamt sehr starken Performance in den letzten Jahren stammt also aus der Rally von März bis Dezember 2020.

Diese Rally wird seit dem Allzeithoch auskonsolidiert. Innerhalb dieser Konsolidierung fiel die Aktie auf ein Tief bei 738,33 USD zurück und bildete danach einen Doppelboden aus. Am 03. November kam es zum Ausbruch über die Nackenlinie bei 839,28 USD. Seitdem zeigte sich aber keine Aufwärtsdynamik. In den letzten beiden Tagen fiel die Aktie intraday sogar unter die Nackenlinie zurück, allerdings gab der EMA 50 bei aktuell 816,72 USD bisher genug Halt.

Heute wird die Aktie im frühen Handel bei rund 830 USD getaxt und damit rund 16 USD unter dem gestrigen Schlusskurs.

Chancen für die Bullen?

Solange die Aktie von The Trade Desk per Tagesschlusskurs über 816,72 USD notiert, haben die Bullen auf kurzfristige Sicht die etwas besseren Karten. Ein Anstieg über das gestrige Tageshoch bei 849,90 USD würde das bestätigen. In diesem Fall wäre eine Rally in Richtung des Allzeithochs bei 972,80 USD möglich. Sollte die Aktie allerdings stabil unter den EMA 50 abfallen, wäre mit einer Fortsetzung der Korrektur seit Dezember zu rechnen. Dabei wäre Abgaben in Richtung 738,33 USD oder sogar 675 USD möglich.

The Trade Desk Inc.

