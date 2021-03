The Travelers: Aktie steigt auf Rekordhoch

An der Börse wird bekanntlich Zukunft gehandelt, das spiegelt der Kursverlauf der The Travelers-Aktie beeindruckend wider. Bereits in den Jahren 2011 bis 2018 zeigte sich ein sehr fester und lang andauernder Aufwärtstrend und brachte Kursgewinne von 218 Prozent in dem Wertpapier hervor. Seit dem Jahr 2018 hat sich jedoch ein Seitwärtstrend durchgesetzt und führte zu einer gesunden Konsolidierung der vorherigen Anstiegsphase. Der Corona-Crash drückte kurzfristig das Papier auf 76,99 US-Dollar abwärts, die Verluste konnten aber noch im selben Jahr komplett ausgeglichen werden. Zu Beginn dieses Jahres schöpften Anleger neue Hoffnungen und trieben die Travelers-Aktie auf ein frisches Rekordhoch von 159,04 US-Dollar aufwärts.

Wochenschlusskurs entscheidend

So, wie es aussieht, dürfte ein Wochenschlusskurs oberhalb der 2018’er Hochs gelingen, das könnte für die nächsten Monate weiteren Auftrieb zunächst in den Bereich von 171,06 US-Dollar bedeuten, darüber lässt sich eine Kurszielprojektion am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement ableiten. Nach derartigen Ausbrüchen folgen jedoch häufig Pullbackphasen zurück auf das Ausbruchsniveau, hierbei sollte die Kursmarke von 143,20 US-Dollar allerdings nicht mehr unterschritten werden. Dies würde nämlich Hinweise auf ein Fehlsignal und damit Scheitern der bullischen Marktakteure liefern. Abschläge auf 128,13 US-Dollar müssten dann zwingend einkalkuliert werden.

The Travelers (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 159,04 // 161,23 // 164,30 // 166,40 // 168,19 // 172,70 US-Dollar Unterstützungen: 155,09 // 150,00 // 148,82 // 144,89 // 140,54 // 135,87 US-Dollar

Fazit

Ein klarer Wochenschlusskurs oberhalb der 2018´er Hochs zeichnet sich bei der Travelers-Aktie nur zu deutlich ab, dies bedeutet eine mittelfristige Signallage mit Zielen am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement sowie der Kursmarke von 184,92 US-Dollar. Eine Verlustbegrenzung sollte allerdings nicht fehlen, ist jedoch nicht höher als 145,80 US-Dollar anzusehen.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.