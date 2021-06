TheGreenBow kooperiert mit Zyxel bei macOS VPN Client

TheGreenBow, ein französisches Unternehmen für Cybersicherheits-Software, und Zyxel, in Taiwan führend bei sicheren Netzwerken, erweitern ihre Partnerschaft durch die Zusammenarbeit bei einem macOS VPN Client.

Zyxel Networks ist führend bei sicheren, auf KI und der Cloud basierenden Lösungen für die Unternehmens- und Heimvernetzung und genießt weltweite Anerkennung für seine Sicherheitsprodukte.

Zyxel ist ein langjähriger Partner von TheGreenBow: Im Rahmen des ersten Vertrags im Jahr 2007 erweiterte Zyxel die Produktlinie um einen Windows VPN Client. „Diese Partnerschaft belegt das anhaltende Vertrauen eines langjährigen Partners. Sie zeigt, dass wir fähig sind, auf ein kundenspezifisches Design abgestimmte Software zu entwerfen und zu entwickeln und stärkt uns in einer Zeit, in der die Nachfrage nach macOS VPN Clients stark wächst“, sagte Mathieu Isaia, CEO von TheGreenBow.

TheGreenBow hat seinen macOS VPN Client durch die Entwicklung von speziell von Zyxel gewünschten Funktionen angepasst. Dies führte zur Verbesserung seiner Sicherheitslösungen.

Zyxel wiederum ergänzt mit dem macOS VPN Client von TheGreenBow seine umfassenden Sicherheitslösungen. Als die erfolgreiche Zusammenarbeit begann, war Zyxel von der höchsten Sicherheit der auf dem Markt angebotenen VPN-Produkte von TheGreenBow begeistert und die erste Wahl des Unternehmens war der Windows IPSec VPN Client von TheGreenBow. Dank des Know-hows von TheGreenBow bei VPN-Technologien vermarktet Zyxel einen IPSec VPN Client namens SecuExtender IPSec VPN Client. Dieser Service ist weltweit in erster Linie an kleine und mittlere Unternehmen gerichtet, damit sie in Bezug auf die wachsenden Anforderungen einer zunehmend mobilen Belegschaft und erweiterte verteilte Arbeitsumgebungen einen echten Schutz bieten können.

TheGreenBow hat die Partnerschaft mit Zyxel als Teil einer ehrgeizigen, auf ODM (Original Design Manufacturer) basierenden Partnerschaftspolitik erweitert und wird in naher Zukunft weitere Partnerschaften bekannt geben.

Über TheGreenBow

Seit 1998 bietet das französische Unternehmen für Cybersicherheitssoftware TheGreenBow weltweit zuverlässige VPN-Lösungen an. Seine einzigartige Expertise basiert auf der Entwicklung von benutzerfreundlichen Verschlüsselungswerkzeugen, die höchste Sicherheit mit unerreichter Benutzerfreundlichkeit vereinen.

Mit über zwei Millionen weltweit vertriebenen Lizenzen, einer mehr als 20-jährigen Erfahrung in der Entwicklung kryptographischer Software zum Schutz der Privatsphäre in einem B2B-Markt und einer Zertifizierung nach Common Criteria EAL3+, ist TheGreenBow ein führender Anbieter von vertrauenswürdigen und skalierbaren Sicherheitslösungen, die für KMU, Großkunden, kritische Infrastrukturen, Regierungen und zivile Verwaltungen geeignet sind.

TheGreenBow ist ein Gründungsmitglied von Hexatrust und Mitglied des Wettbewerbsclusters „Pôle Systematic“.

