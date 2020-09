Thema der Woche: US-Wahlkampf & seine Börsengewinner

Welche Rolle spielt der Wahlkampf in den USA in Zeiten von Corona? Wen favorisiert die Börse oder welche Branchen könnten als Gewinner hervorgehen? Volker Meinel, Derivate-Experte bei der BNP Paribas blickt auf die aktuelle Situation an den Finanzmärkten im wöchentlichen Marktgespräch.