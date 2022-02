THERMO FISCHER - Starke Zahlen, jetzt wieder Rally?

Die Aktie von Thermo Fischer ist ein absoluter Highflyer. Die Aktie befindet sich seit Anfang der 1990er Jahre in einer mehrfach stark beschleunigten Rally. Die Rally startete nach einem Tief bei 6,83 USD und führte die Aktie am 31. Dezember 2021 auf das aktuelle Allzeithoch bei 672,32 USD.

Nach diesem Hoch kam es zu Gewinnmitnahmen. Die Aktie fiel beinahe auf das alte Allzeithoch bei 532,57 USD zurück. In den letzten Tagen erholte sich der Wert bereits. Heute wird er voraussichtlich stark positiv eröffnen. Denn nach aktuellen Zahlen wird die Aktie bei 618,88 USD getaxt, nachdem sie gestern bei 594,31 USD geschlossen hat. Die Zahlen fielen sehr positiv aus. Das Unternehmen verdiente im letzten Quartal 6,54 USD je Aktie, wobei Analysten mit 4,93 USD je Aktie gerechnet hatten. Der Umsatz lag bei 10,7 Mrd. USD und damit 1,86 Mrd. über der durchschnittlichen Schätzung.

Wieder im Rallymodus?

Die Abwärtsbewegung im Januar kann als Pullback an das alte Allzeithoch angesehen werden. Dieses Pullback wird aktuell abgeschlossen. Damit besteht eine gute Chance auf eine Rally in Richtung Allzeithoch und bei einem stabilen Ausbruch darüber sogar in Richtung 833,22 USD.

Sollte der Wert allerdings doch noch unter 532,57 USD abfallen, dann wäre mit einer weiteren Konsolidierung in Richtung 403,20 USD oder sogar ca. 350 USD zu rechnen. Damit würde die Aktie auf den Aufwärtstrend seit Februar 2016 zurückfallen.

Thermo Fisher Scientific Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)