THERMO FISHER - Aktie vor neuer Rally?

Die Aktie von Thermo Fisher befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Am 31. Dezember 2021 erreichte die Aktie ihre aktuelles Allzeithoch bei 672,34 USD.

Anschließend kam es zu einer größeren Konsolidierung. Die Aktie setzte auf 513,94 USD und damit unter das alte Allzeithoch bei 532,57 USD aus dem November 2020 zurück. Allerdings stoppte die Konsolidierung an einer alten oberen Trendbegrenzung. Diese Trendlinie hatte die Aufwärtsbewegung ab Sommer 2015 bis Juli 2020 auf der Oberseite begrenzt. Im Juni 2021 stoppte schon einmal eine mehrmonatige Konsolidierung in der Nähe dieser Trendlinie.

In den letzten Wochen bildete der Wert einen kleinen 1-2-3- Boden aus. Diesen vollendete er am Donnerstag mit dem Ausbruch über 568,96 USD. Am Freitag zog die Aktie direkt weiter an.

Bald wieder am Allzeithoch?

Mit dem Anstieg vom Donnerstag und Freitag dürfte die Konsolidierung der letzten Wochen beendet sein. Die Aktie von Thermo Fisher hat nun das Potenzial für einen Anstieg bis an das Allzeithoch. Kurzfristig muss allerdings mit einem Rücksetzer gen 568,96 USD gerechnet werden. Ein solcher Rücksetzer könnte noch einmal gute Einstiegschancen mit sich bringen.

Sollte die Aktie allerdings unter den EMA 200 bei 564,83 USD per Tagesschlusskurs abfallen, könnten die Bären wieder Auftrieb erhalten. Ein Rückfall in Richtung 513,94 USD, also an das bisherige Konsolidierungstief wäre kurzfristig möglich.

Fazit: Das Chartbild der Aktie von Thermo Fisher macht wieder einen bullischen Eindruck. Kleinere Rücksetzer könnten nun wieder neue Einstiegschancen mit sich bringen.

Zusätzlich lesenswert:

NASDAQ 100 - Ist das ein Boden?

FUCHS PETROLUB - Diese Aktie sollte man auf dem Schirm haben!

ARTORIUS - Mehr als eine Erholung?

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots (Trading-Depot, Investment-Depot, Weygand-Depot). 15 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Thermo Fisher Scientific Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)