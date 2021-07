Thermo Fisher gibt Quartalsdividende bekannt

Der amerikanische Medizintechniker Thermo Fisher Scientific Inc. (ISIN: US8835561023, NYSE: TMO) wird am 15. Oktober 2021 eine Quartalsdividende in Höhe von 26 US-Cents je Anteilsschein an seine Aktionäre ausbezahlen. Record day ist der 15. September 2021.

Auf das Jahr hochgerechnet kommen 1,04 US-Dollar zur Auszahlung. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 518,61 US-Dollar (Stand: 8. Juli 2021) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,20 Prozent. Das Unternehmen zahlt seit April 2012 eine Dividende (zunächst 13 US-Cents). Im Februar 2021 erfolgte eine Steigerung der Dividende um 18 Prozent gegenüber dem Vorquartal (0,22 US-Dollar). Der Konzern ist 1902 als Fisher Scientific gegründet worden und beschäftigt über 80.000 Mitarbeitern. Zu den Produkten von Thermo Fisher Scientific gehören analytische Geräte wie Blutanalysesysteme für Allergie- und Autoimmunerkrankungen oder auch Produkte, mit deren Hilfe sich das Coronavirus identifizieren lässt. Im ersten Quartal (3. April 2021) des Fiskaljahres 2021 wurde ein Umsatz von 9,91 Mrd. US-Dollar erzielt (Vorjahr: 6,23 Mrd. US-Dollar), wie am 29. April 2021 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 2,34 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 0,79 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor. Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 mit 11,34 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 205,44 Mrd. US-Dollar (Stand: 8. Juli 2021) auf. Redaktion MyDividends.de