Thermo Fisher Scientific bringt Lösung für PCR-Schnelltests zum Nachweis von aerogenen SARS-CoV-2-Erregern auf den Markt

Schnelltests liefern Ergebnisse für Luftproben in 30 Minuten

Thermo Fisher Scientific Inc. hat heutedie Einführung eines neuen Schnelltests für die Luft in Innenräumen bekannt gegeben, der bei der Bekämpfung von COVID-19 helfen soll. Der Thermo Scientific Renvo Rapid PCR Test ist die neueste Lösung im Produktportfolio des Unternehmens zur Überwachung der Luft auf Krankheitserreger. Der Renvo Rapid PCR Test wird auf Luftproben angewendet, die mit dem Thermo Scientific AerosolSense Sampler des Unternehmens entnommen wurden.

Der Renvo Rapid PCR Test ist ausschließlich für die Umgebungsüberwachung und nicht für diagnostische Zwecke in Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen, Unternehmen, Gesundheitseinrichtungen, Behörden und anderen öffentlichen Bereichen bestimmt. Diese leicht anwendbare Lösung bietet einen schnellen und extrem präzisen Nachweis von SARS-CoV-2-Erregern durch Luftproben von Innenräumen und ermöglicht den Anwendern, ohne spezielle Schulung SARS-CoV-2-Tests von Luftproben vor Ort vorzunehmen, die nicht zur Auswertung in ein Labor geschickt werden müssen.

Das System basiert auf der proprietären Oscar PCR-Technologie, um die Thermocycling-Zeiten zu verkürzen und vor Ort innerhalb von nur 30 Minuten Ergebnisse für SARS-CoV-2-Luftproben zu liefern – eine deutliche Verbesserung gegenüber den Bearbeitungszeiten von 4 bis 24 Stunden, die bisher beim AerosolSense Sampler-Testdienst bestanden. Diese kürzere Bearbeitungszeit unterstützt eine schnellere Entscheidungsfindung und verbessert die Effizienz von Strategien zur Risikoeindämmung für kommunale Standorte und Einrichtungen.

„Während die Welt lernt, mit COVID-19 zu leben, und sich an die wechselhafte Dynamik durch neue Varianten anpasst, ist eine Ausweitung von Maßnahmen zur Überwachung und Prüfung der Luftqualität von Innenräumen erforderlich“, berichtet Siqi Tan, Vice President und General Manager für Umwelt- und Prozessüberwachung bei Thermo Fisher. „Einrichtungen, die bereits unsere AerosolSense Samplers einsetzen, können den Renvo Rapid PCR Test als Zubehör verwenden, um ihre Testverfahren zu optimieren. Die effektive Kombination aus dem AerosolSense Sampler und dem Renvo Rapid PCR Test ermöglicht eine schnelle, hochpräzise Überwachung von Innenräumen auf SARS-CoV-2 und schafft mehr Sicherheit für alle.“

Der Renvo Rapid PCR Test ist die jüngste Ergänzung im Angebot von Thermo Fisher für COVID-19, das weitere PCR-Testlösungen, Virus- und epidemiologische Forschungsdienstleistungen, Impfstoffentwicklung und Laborprodukte umfasst.

Über Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO) ist mit einem Umsatz von rund 40 Milliarden US-Dollar Weltmarktführer bei Forschungsdienstleistungen. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die Welt gesünder, sauberer und sicherer zu machen. Ob unsere Kunden die Forschung auf dem Gebiet der Biowissenschaften voranbringen, komplexe analytische Herausforderungen bewältigen, die Produktivität ihrer Labors steigern, die Patientengesundheit durch Diagnostik verbessern oder lebensverändernde Therapien entwickeln und herstellen – wir sind für sie da. Mit unseren branchenführenden Marken Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services, Patheon und PPD bietet unser globales Team eine unübertroffene Kombination aus innovativen Technologien, unkomplizierter Beschaffung und pharmazeutischen Dienstleistungen. Weitere Informationen unter www.thermofisher.com.

