Thermofisher macht Rückzieher bei Qiagen - Offerte gescheitert

Frankfurt (Reuters) - Die milliardenschwere Übernahme des deutschen Biotechunternehmens Qiagen durch den US-Laborausrüster Thermo Fisher ist gescheitert.

Bis zum Ende der Annahmefrist sicherte sich Thermo Fisher nur rund 47 Prozent der Aktien an Qiagen, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Damit verfehlte Thermo Fisher die bereits gesenkte Annahmequote von zwei Drittel der Qiagen-Aktien. Qiagen muss nun eine Kostenerstattung von 95 Millionen Dollar in bar an Thermo Fisher zahlen. Der US-Konzern hatte mit seiner rund 11,3 Milliarden Euro schweren Übernahmeofferte Gegenwind von mehreren Aktionären erhalten, die diese trotz einer Anhebung als zu niedrig bezeichnet hatten.