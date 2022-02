Thomson Reuters steigert die Dividende das 29. Jahr in Folge

Der Medienkonzern Thomson Reuters Corp. (ISIN: CA8849037095, NYSE: TRI) wird am 15. März 2022 (Record date ist der 24. Februar 2022) eine Quartalsdividende in Höhe von 0,445 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre ausschütten. Damit erhöht das Unternehmen die Dividendenauszahlung um 9,9 Prozent.

Auf das Jahr gerechnet werden somit 1,78 US-Dollar gezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 103,16 US-Dollar bei 1,73 Prozent (Stand: 8. Februar 2022). Es ist die 29. jährliche Dividendenanhebung in Folge. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2021 betrug der Umsatz 1,71 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1.62 Mrd. US-Dollar), wie am 8. Februar mitgeteilt wurde. Der Betriebsgewinn auf bereinigter Basis (adjusted EBITDA) fiel um 14 Prozent auf 452 Mio. US-Dollar.

Das Unternehmen entstand im Jahr 2008 aus der Übernahme der Nachrichtenagentur Reuters durch die kanadische Thomson Corporation. Der Firmensitz befindet sich in Toronto und in New York City. Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresanfang 2022 mit 13,76 Prozent im Minus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 51,12 Mrd. US-Dollar (Stand: 8. Februar 2022) auf.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de