Thüringen verschiebt Landtagswahl auf 26. September

Berlin (Reuters) - Thüringen verschiebt angesichts der Corona-Krise die für den 25. April geplante Landtagswahl.

Linke, SPD, Grüne und CDU einigten sich auf den 26. September als neuen Termin, wie die Parteien am Donnerstag mitteilten. Somit soll die Wahl nun am selben Tag stattfinden wie die Bundestagswahl. Zudem wählen Mecklenburg-Vorpommern und Berlin an diesem Tag. Hintergrund für die Wahlverschiebung sind laut der Parteien hohe Infektionszahlen in Thüringen.

Eigentlich hätte Thüringen regulär erst wieder 2024 wählen müssen. Doch nach der Wiederwahl von Bodo Ramelow von der Linken zum Ministerpräsidenten im März 2020 war eine Neuwahl für April 2021 vereinbart worden. Er regiert mit einer Minderheitskoalition aus Linke, SPD und Grüne und ist auf Stimmen der oppositionellen CDU angewiesen. Ramelows Wiederwahl war eine Hängepartie vorausgegangen. Zuvor war überraschend der FDP-Politiker Thomas Kemmerich maßgeblich mit Stimmen von AfD und CDU zum Regierungschef gewählt worden. Nach einem Proteststurm trat er drei Tage später wieder zurück.