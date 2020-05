Thüringens Justizminister gegen Immunitätsausweis nach Corona-Erkrankung

ERFURT (dpa-AFX) - Thüringens Justizminister Dirk Adams (Grüne) hat den Stopp der Pläne für einen Corona-Immunitätsausweis begrüßt. Die Einführung eines solchen Dokuments werde all jene stigmatisieren, die diesen Ausweis nicht vorlegen könnten, sagte Adams der Deutschen Presse-Agentur. "Das würde dann dazu führen, dass man Leuten sagt: "Ihr kommt hier nicht rein!"". Ein Dokument, das solchen Praktiken Vorschub leiste, sei nicht vereinbar "mit unserer liberalen Demokratie".

Gleichzeitig verwies Adams darauf, dass vor der Einführung eines solchen Ausweises zahlreiche medizinische Fragen abschließend geklärt werden müssten, die in der bisherigen Debatte um den Ausweis nur hypothetisch beantwortet seien. Vor allem sei noch unklar, ob Menschen, die eine Covid-19-Erkrankung überstanden hätten, dauerhaft immun gegen das neuartige Corona-Virus seien. Das sei aber die Grundvoraussetzung für die Einführung eines solchen Dokuments. Dass auf einer solchen hypothetischen Grundlage eine solch schwierige Debatte geführt worden sei, "beunruhigt mich", sagte der Minister.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte dafür plädiert, Menschen einen Immunitätsausweis ausstellen zu lassen, sollten diese infolge einer überstandenen Covid-19-Erkrankung immun gegen das Virus sein. Nach heftiger Kritik an diesen Überlegungen hatte er diese Pläne gestoppt. Diese Überlegungen "sollten wir als Gesellschaft in Ruhe abwägen und debattieren", hatte Spahn am Montag bei Twitter geschrieben. "Dieser laufenden Debatte wollen wir nicht vorgreifen und regeln dazu vorerst gesetzlich nichts."/seh/DP/zb